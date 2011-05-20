Loading...

Attaccato il Play Station Store

20/05/2011

Sarebbe stata sfruttata la nuova falla del portale di Sony per attaccare il Play Station Store e trafugare oltre 1.000 codici per l’acquisto di prodotti dal PlayStation Store. L’attacco risalirebbe a lunedì e martedì scorso, non sono note né le cause né gli autori e né le reali conseguenze di questa nuova disfunzione

Tutto questo viene dichiarato da So-net Entertainment Corp., società controllata dalla Sony per la sicurezza dei suoi sistemi. A questo punto a una buona parte degli utenti Play Station sorgeranno molti dubbi sulla sicurezza dei sistema della società nipponica.



