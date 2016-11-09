Home News Smart Windshield, il parabrezza intelligente di Samsung

di Redazione 09/11/2016

La grande novità si chiama Smart Windshield, il parabrezza intelligente ideato da Samsung. Se ad esempio siamo in moto e si mette a suonare il cellulare, ma siamo in mezzo al traffico o comunque molto impegnati nella guida, c'è una possibilità. Abbiamo modo di vedere proiettata direttamente sul parabrezza la chiamata col nome e cognome, oppure chi sta chiamando attraverso WhatsApp. Il parabrezza dei miracoli si chiama Smart Windshield ed è stato proiettato e realizzato da Samsung e Givi. Il parabrezza è stato presentato all'Eicma 2016, che è forse la manifestazione più importante per le moto a livello mondiale. A detta dei costruttori, dovrebbe essere una innovazione che garantisce una maggiore sicurezza alla guida della moto. Pietro Ambrosoni, di Givi Marketing Department, a proposito dice: “Quando Samsung ci ha contattati, ci siamo resi immediatamente disponibili. Il nostro ruolo sarà offrire tutto il know-how destinato alla progettazione e industrializzazione della parte parabrezza e relativi attacchi, e mettere la nostra trentennale conoscenza del settore motociclistico al servizio di Smart Windshield, per condurlo alla commercializzazione rispettando i tempi previsti dell'accordo con Samsung”. Ma avrà successo questo sistema? Servirà davvero a dare più sicurezza a chi guida la moto? Ai posteri l'ardua sentenza.

