GoSign, InfoCert lancia la firma digitale online anche in mobilità

09/11/2016

GoSign è la firma digitale di InfoCert da utilizzare online anche in mobilità. Con GoSign è possibile firmare e richiedere la firma digitale di qualsiasi documento sia con il PC, sia con smartphone e tablet grazie all’applicazione compatibile con tutti i dispositivi Android e iOS. L’ultima novità di InfoCert, Certification Authority leader a livello europeo, è davvero innovativa. La piattaforma GoSign annunciata in queste ore sarà un’ottima soluzione soprattutto per professionisti e aziende (piccole o grandi che siano) che ogni giorno firmano,  e fanno firmare, ordini, contratti, fatture, e documenti di ogni genere. Danilo Cattaneo, amministratore delegato di InfoCert, ha spiegato: "GoSign è una soluzione dirompente, in grado di evitare i lunghi e infruttuosi tempi richiesti per il completamento dei processi di firma tradizionali". "Riteniamo di aver portato sul mercato uno strumento che non solo genera vantaggi economici e pratici per le organizzazioni di ogni dimensione ma è anche in grado di semplificare la vita dei manager permettendogli di sfruttare al meglio la risorsa tempo. E crediamo che sia questo il vero valore aggiunto della trasformazione digitale". La piattaforma GoSign, realizzata in conformità alla normativa europea eIDAS per le transazioni elettroniche, permette di scegliere, attraverso un’unica interfaccia, la tipologia di firma elettronica secondo l’utilizzo richiesto: dalle semplici approvazioni interne alla stipula di contratti legali.
