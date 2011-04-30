VoIP gratuito e disponibile per molte piattaforme. Permette di chiamare gratuitamente, tramite pc dotato di cuffie e opzionalmente webcam, in tutto il mondo un altro pc sempre dotato di questo software. C' è la possibilità di chiamare anche numeri fissi e cellulari a prezzi davvero ridotti in tutto il mondo, andando così a risparmiare molti ma molti soldi (se abbiamo parenti nel resto del mondo si risparmia davvero tanto).



Panoramica dei prezzi :

Skype è un software di messaggistica istantanea eDownload - Qua