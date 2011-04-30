Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Skype

Redazione Avatar

di Redazione

30/04/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Skype è un software di messaggistica istantanea e VoIP gratuito e disponibile per molte piattaforme. Permette di chiamare gratuitamente, tramite pc dotato di cuffie e opzionalmente webcam, in tutto il mondo un altro pc sempre dotato di questo software. C' è la possibilità di chiamare anche numeri fissi e cellulari a prezzi davvero ridotti in tutto il mondo, andando così a risparmiare molti ma molti soldi (se abbiamo parenti nel resto del mondo si risparmia davvero tanto).

Panoramica dei prezzi : Qua
Download - Qua
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cabri

Articolo Successivo

Adobe Reader 10.0.1

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022