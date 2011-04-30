Adobe Reader 10.0.1
di Redazione
30/04/2011
Adobe Acrobat è un'applicazione realizzata dalla Adobe Systems per creare e modificare file PDF. Ricordiamo che tale file è usato moltissimo in rete, infatti se vi collegate per cercare ad esempio un manuale di una lavatrice lo troverete sempre in PDF. Questo formato è usato quindi per scaricare file di testo, sia che essi siano guide, tutorial, manuali, informazioni, volantini ecc.
