Adobe Reader 10.0.1

30/04/2011

Adobe Acrobat è un'applicazione realizzata dalla Adobe Systems per creare e modificare file PDF. Ricordiamo che tale file è usato moltissimo in rete, infatti se vi collegate per cercare ad esempio un manuale di una lavatrice lo troverete sempre in PDF. Questo formato è usato quindi per scaricare file di testo, sia che essi siano guide, tutorial, manuali, informazioni, volantini ecc.

Download - Qua
