Siti ufficiali programmazione
di Redazione
01/05/2011
Ecco dei link ad alcuni siti ufficiali di qualche linguaggio di programmazione :
HTML:
~ www.html-reference.com/
~ www.w3schools.com/tags/default.asp
Php:
~ http://php.net/
JS:
~ https://developer.mozilla.org/en/Core_Ja....._JavaScript_1.5
~ www.w3schools.com/jsref/default.asp
~ www.javascriptkit.com/jsref/
CSS:
~ http://xhtml.com/en/css/reference/
~ www.w3schools.com/CSS/CSS_reference.asp
