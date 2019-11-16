Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Sigarette elettroniche, Apple ha deciso di bandire le app collegate

Redazione Avatar

di Redazione

16/11/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Negli ultimi anni più hanno trovato diffusione tra la popolazione europea e mondiale, più sono aumentati i punti interrogativi: le sigarette elettroniche sono una valida alternativa alle sigarette tradizionali o sono nocive allo stesso modo?

Una risposta univoca al momento non c’è, ma di certo le notizie che arrivano non sono certo confortanti.

Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta avrebbe infatti trovato in 29 pazienti malati di malattie polmonari tracce della vitamina E acetato, una sostanza usata come additivo alimentare, pericolosa se inalata, ed usata come ingrediente nei prodotti a basa di Thc. 

Solo qualche settimana fa, inoltre, l’Istituto superiore di Sanità italiano aveva inviato una comunicazione al ministero della Salute e agli assessorati regionali, alzando di fatto l’allarme sulle malattie da e-cig al grado due su una scala di tre.

Tutto questo ha spinto tanti a fare un passo indietro, tra cui Apple.

Il colosso ha infatti annunciato che rimuoverà le 181 app collegate alle sigarette elettroniche disponibili sull’App Store.

Le app in questione sono giochi e servizi che permettono di accendere e riscaldare le sigarette elettroniche attraverso i dispositivi Apple; chi le ha già scaricate però potrà continuare a usarle. 

foto@Flickr

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Poste Italiane è finita nel mirino dell’Antitrust

Articolo Successivo

Facebook lancia ufficialmente il servizio Pay

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022