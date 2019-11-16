Sigarette elettroniche, Apple ha deciso di bandire le app collegate
di Redazione
16/11/2019
Negli ultimi anni più hanno trovato diffusione tra la popolazione europea e mondiale, più sono aumentati i punti interrogativi: le sigarette elettroniche sono una valida alternativa alle sigarette tradizionali o sono nocive allo stesso modo?
Una risposta univoca al momento non c’è, ma di certo le notizie che arrivano non sono certo confortanti.
Il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta avrebbe infatti trovato in 29 pazienti malati di malattie polmonari tracce della vitamina E acetato, una sostanza usata come additivo alimentare, pericolosa se inalata, ed usata come ingrediente nei prodotti a basa di Thc.
Solo qualche settimana fa, inoltre, l’Istituto superiore di Sanità italiano aveva inviato una comunicazione al ministero della Salute e agli assessorati regionali, alzando di fatto l’allarme sulle malattie da e-cig al grado due su una scala di tre.
Tutto questo ha spinto tanti a fare un passo indietro, tra cui Apple.
Il colosso ha infatti annunciato che rimuoverà le 181 app collegate alle sigarette elettroniche disponibili sull’App Store.
Le app in questione sono giochi e servizi che permettono di accendere e riscaldare le sigarette elettroniche attraverso i dispositivi Apple; chi le ha già scaricate però potrà continuare a usarle.
foto@Flickr
Articolo Precedente
Poste Italiane è finita nel mirino dell’Antitrust
Articolo Successivo
Facebook lancia ufficialmente il servizio Pay
Redazione