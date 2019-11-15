Facebook lancia ufficialmente il servizio Pay

Facebook è senza dubbio il papà di tutti i social network, ed è la piattaforma che ha cambiato irrimediabilmente i modi di approcciarsi agli altri e al mondo della rete.

Ma il su fondatore, Mark Zuckerberg, è sempre più pervaso dalla voglia di innovare ed innovarsi, di esplorare nuove potenzialità.

E così mentre “combatte” contro le istituzioni internazionali per poter dar la luce a Libra, la sua criptovaluta, a sorpresa ha lanciato “Pay”.

Pay è il nuovo sistema di pagamenti interno applicato a tutte le applicazioni e i social network della grande famiglia di Menlo Park.

Il servizio di pagamento online di Facebook consentirà agli utenti che usano l’app di inviare e ricevere denaro quando vogliono e dove vogliono e sarà esteso anche a Instagram, WhatsApp e Messenger.

Facebook Pay accetterà la maggior parte delle principali carte di credito (tra cui quelle del circuito Visa e Mastercard) e potrà essere collegato ad un conto Paypal.

Per usufruire del servizio basta scaricare l’app di Facebook Pay e configurarne l’uso, anche se per adesso è possibile farlo solo oltreoceano.

Ma siamo certi che, anche in mancanza di una data certa, nel giro di qualche settimana Facebook Pay arriverà in moltissimi altri paesi.