Si avvicina il Natale Google Maps, ti fa evitare il traffico da shopping

Il gigante della tecnologia Google aggiungerà tutti i tipi di nuove funzionalità a Google Maps.

Il servizio di mappe online che consente agli utenti di cercare posizioni geografiche, avrà della nuove funzionalità. Una delle nuove funzioni, 'Area Busyness', permette di controllare quanto è occupato in alcuni quartieri.

Il nuovo strumento sarà disponibile in tutto il mondo su dispositivi Android e iOS prima delle festività natalizie. Ad esempio, gli acquirenti di Natale potranno controllare quanto è occupato in determinate vie dello shopping.

'Area Busyness' è un'estensione di Google Maps, in quanto lo strumento fornisce già una stima dell'attività in alcune località, inclusi ristoranti e negozi.

Quello che cambia è che d'ora in poi la funzione fornirà anche informazioni su quanto è occupato in un intero quartiere.

In questo modo, Google spera che gli utenti possano evitare la folla o, se lo desiderano, semplicemente guardare in alto.

La funzione verrà applicata a tutti gli aeroporti, centri commerciali, stazioni e così via per i quali Google dispone di dati. Gli utenti potranno anche vedere quali servizi sono disponibili, come parcheggi e punti vendita di cibo e bevande.

Inoltre, l'app mostra informazioni di base, inclusi orari di apertura e recensioni dei clienti.

Oltre alla funzione di folla, Google Maps renderà le recensioni dei ristoranti più dettagliate, con maggiori informazioni su prezzi, opzioni di consegna e opzioni di posti a sedere.