L'incredibile processore del Realme GT NEO 2

Realme, l'azienda di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha preparato una bella sorpresa per gli amanti della tecnologia.

E' pronto infatti il nuovo Realme GT NEO 2, uno smartphone con prestazioni al top e un design impressionante.

Il prezzo iniziale del realme GT NEO 2 (12/256GB) è di 579€. Dal 15 novembre al 21 novembre ci sarà la possibilità di preordinare con un'offerta speciale a 529€. Le vendite aprono al prezzo di partenza il 22 novembre.

Cosa rende così speciale il nuovo Realme GT NEO 2

Il nuovissimo smartphone di Realme, è dotato del potente Snapdragon 870 5G, l'ultimo processore della serie 8 di Qualcomm.

Questo processore di punta apre una nuova pagina nelle prestazioni degli smartphone Realme, mentre in combinazione con il core A77 Prime Core da 3,2 GHz, il GT NEO 2 risponde in modo molto soddisfacente anche alle applicazioni più esigenti che l'utente può utilizzare.

La potenza e la copertura del dispositivo, in termini di tecnologia di rete Wi-Fi 6, sono state ottimizzate per supportare l'utilizzo simultaneo di più utenti alla stessa alta velocità.

Sia il Wi-Fi che il 5G sono completamente migliorati in termini di velocità e stabilità della rete.

Il Realme GT NEO 2 è dotato della tecnologia Dynamic RAM Expansion (DRE), che offre ai suoi utenti RAM extra per eseguire più applicazioni contemporaneamente. Tramite la tecnologia DRE, la RAM esistente da 12 GB può essere ulteriormente espansa fino a 19 GB.

L'innovativo display del GT NEO 2 è dotato di materiale fluorescente Samsung E4, un materiale che solo pochi produttori di smartphone può permettersi.

Rispetto all'E3, il materiale E4 riduce significativamente il consumo di energia di circa il 15%. Inoltre, i tripli sensori di luce ambientale a 360° rilevano con precisione la luce ambientale e regolano automaticamente il livello di luminosità dello schermo.

Con la ricarica SuperDart da 65 W, Realme GT NEO 2 può essere ricaricato completamente in soli 36 minuti. La soluzione di ricarica regola in modo intelligente la tensione e la corrente, proteggendo la batteria e ottimizzando le prestazioni di ricarica.

Non poteva mancare infine la potente batteria da 5000 mAh che permette all'utente: 33 ore di chiamate, 88 ore di musica, 24 ore di video e 8 ore di gioco continuo.

foto@Flickr