Sega Mega Drive di nuovo in commercio in Brasile

di Redazione 10/11/2016

Sega Mega Drive di nuovo in commercio in Brasile. Qui in Italia e in generale in occidente, il ritorno della Console Nintendo viene considerato un ritorno al passato. In Brasile invece, per certi versi, dal passato non si è mai usciti, se è vero che il distributore Tectoy ha presentato una nuova versione del Sega Mega Drive. Il Sega laggiù non è mai passato di moda, e sono circa 26 anni che è in vendita da quelle parti. Se ne vendono decine di migliaia di articoli ogni anno. Sarebbe da dire che un certo vecchio non passa mai di moda. E' un vintage che i nostri amici brasiliani continuano a utilizzare con rispetto come fosse diventato qualcosa di tradizionale. Sostanzialmente il Sega Mega Drive di recente produzione è esteticamente identico alla prima versione. La console è compatibile con le cartucce dell'originale. Non è presente un'uscita HDMI che consenta il collegamento a un qualsiasi moderno apparecchio televisivo, e questa però è una cosa abbastanza grave. Però c'è un ingresso per schede microSD e ci sono in memoria ben ventidue giochi. Fra questi c'è il celeberrimo Alex Kidd. La console costa circa 113 euro.

