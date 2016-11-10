Home Ultime dal web Attenzione ai droni Karma della GoPro, possono precipitare

Attenzione ai droni Karma della GoPro, possono precipitare

di Redazione 10/11/2016

Attenzione ai droni Karma della GoPro, possono precipitare. I famosissimi droni Karma della nota casa GoPro possono precipitare da un momento all'altro. Sembra incredibile ma è verità. La cosa peggiore che possiamo aspettarci da questi piccoli attrezzi volanti è proprio che precipitino provocando qualche guaio. E in questo caso, ovviamente, la responsabilità è del possessore, il quale, a sua volta potrebbe chiamare in causa il venditore, cioè la GoPro stessa. Ecco perché la casa ha deciso di emettere un comunicato per il ritiro che riguarda tutti i droni di questo tipo venduti dal 23 ottobre in poi. Sembra che alcuni droni possano subire improvvisamente una perdita di potenza e quindi precipitare rovinosamente al suolo. Gli acquirenti del GoPro Karma, dunque, possono restituire il proprio velivolo e ottenere il relativo rimborso immediatamente. In rete c'è un sito allestito per l'occasione al fine di attivare la pratica di restituzione e di rimborso. Non è prevista invece la sostituzione, almeno fino al momento in cui non siano appurate le ragioni del guasto strutturale che finora ha causato diversi incidenti, alcuni dei quali di una certa gravità. Speriamo che la ditta sia in grado velocemente di risolvere il problema.

