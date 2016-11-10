Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Attenzione ai droni Karma della GoPro, possono precipitare

Redazione Avatar

di Redazione

10/11/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Attenzione ai droni Karma della GoPro, possono precipitare. I famosissimi droni Karma della nota casa GoPro possono precipitare da un momento all'altro. Sembra incredibile ma è verità. La cosa peggiore che possiamo aspettarci da questi piccoli attrezzi volanti è proprio che precipitino provocando qualche guaio. E in questo caso, ovviamente, la responsabilità è del possessore, il quale, a sua volta potrebbe chiamare in causa il venditore, cioè la GoPro stessa. Ecco perché la casa ha deciso di emettere un comunicato per il ritiro che riguarda tutti i droni di questo tipo venduti dal 23 ottobre in poi. Sembra che alcuni droni possano subire improvvisamente una perdita di potenza e quindi precipitare rovinosamente al suolo. Gli acquirenti del GoPro Karma, dunque, possono restituire il proprio velivolo e ottenere il relativo rimborso immediatamente. In rete c'è un sito allestito per l'occasione al fine di attivare la pratica di restituzione e di rimborso. Non è prevista invece la sostituzione, almeno fino al momento in cui non siano appurate le ragioni del guasto strutturale che finora ha causato diversi incidenti, alcuni dei quali di una certa gravità. Speriamo che la ditta sia in grado velocemente di risolvere il problema.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sega Mega Drive di nuovo in commercio in Brasile

Articolo Successivo

Vespa Elettrica, quando il passato sposa il futuro

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

23/06/2023

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

27/09/2022

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

22/09/2022