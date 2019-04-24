Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Sardegna, il maltempo miete una vittima in mare

Redazione Avatar

di Redazione

24/04/2019

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Purtroppo l’allerta meteo non è servita a mettere in guardia turisti e residenti che, nel giorno di Pasquetta, non si sono voluti perdere la possibilità di solcare le acque intorno alla Sardegna in barca. Ed è così che siamo costretti a raccontare la cronaca di una tragedia che probabilmente si poteva evitare: a causa di forti raffiche di vento che tra l’altro erano state ampiamente annunciate nelle ore precedenti, una barca a vela si è rovesciata e un turista francese, sbalzato in acqua dalle onde, è morto annegato. La barca a vela era partita da Santa Maria Navarrese e stava cercando riparo in porto. Proprio mentre la barca entrava in porto ha però «scuffiato» scaraventando in acqua i due occupanti. L’uomo è morto, mentre la donna che era con lui è stata tratta in salvo non senza difficoltà. In un primo mento dell’uomo francese si erano perse addirittura le tracce, poi la guardia costiera dopo avere passato palmo a palmo la costa del Sulcis ha recuperato il corpo incagliato tra gli scogli.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Servizi IT di qualità: Ilger

Articolo Successivo

Il miglior antifurto casa: come sceglierlo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022