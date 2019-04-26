Servizi IT di qualità: Ilger

In Italia è presente un’azienda che permette di sfruttare, grazie alle proposte che offre ai propri clienti e al servizio interno di formazione a riguardo. Stiamo parlando di Ilger, la prima azienda italiana certificata Gold partner Zimbra per la soluzione cloud, che è anche training center ufficiale e certificato per gli amministratori Zimbra.propone alla propria clientela soluzioni all’avanguardia per quanto riguarda la gestione della messaggistica in azienda e la collaborazione, oltre a servizi di web hosting e housing di alto livelloZimbra è un sistema open source per la messaggistica e la. Propone, all’interno del medesimo ambiente e con una singola interfaccia utente, funzionalità complete per la gestione dei messaggi di posta elettronica, per la rubrica, il calendario, la condivisione di file e la creazione di attività. Si può quindi sfruttare sia come CRM che come quotidiano sistema di comunicazione tra i collaboratori di una singola realtà., oppure tramite i più comuni client basati su altri standard, o anche da dispositivi mobili. Ad oggi Zimbra è leader nel settore del software di osta elettronica e collaborazione open source di nuova generazione; consente di semplificare al massimo le attività IT, fornendo contemporaneamente tutte le migliori funzionalità oggi disponibili, basando sul cloud e sul web tutti i servizi.Per utilizzare un nuovo sistema IT in azienda è importante chegli addetti siano perfettamente formati, in modo da non avere alcun tipo di problematica, neppure il primo giorno dopo l’introduzione del nuovo sistema. Ilger lo sa e infatti propone corsi ad ogni livello, per poter formare direttamente i propri clienti e i loro dipendenti a diversi livelli. Sono quindi disponibili sia corsi di troubleshooting per utenti base, sia corsi di formazione prolungati per amministratori di sistema. Si tratta di lezioni che si svolgono, per rendere immediato e semplice l’utilizzo di questo sistema di gestione della messaggistica e delle collaborazioni.Oltre a proporre Zimbra e la formazione che lo riguarda. Si rivolge in particolare alle aziende che intendono sfruttare internet utilizzando tecnologie di ultima generazione, in modo da ottenere la massima visibilità possibile. Sono disponibili servizi di cloud hosting, che demandano a Ilger la completa gestione del Web Server, mentre il cliente rimane libero di gestire il proprio sito come meglio crede e desidera. Ilger ha a disposizione una server farm certificata su cui basa il proprio servizio di cloud hosting. Ovviamente Ilger propone ai propri clienti piani tariffari differenti, correlati a offerte che rispondo alle specifiche esigenze. Si tratta sempre di offerte caratterizzate da un elevato rapporto qualità/prezzo, che consentono di avereoltre alla possibilità di approfittare di servizi aggiuntivi, da acquistare a parte, come ad esempio ulteriori indirizzi IP o spazio su disco aggiuntivo.