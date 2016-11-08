Home News Samsung Galaxy S8, il riscatto si chiama assistente IA

di Redazione 08/11/2016

Assistente IA, con questa rivoluzionaria tecnologia inserita nel prossimo top di gamma Galaxy S8, Samsung cerca di riscattarsi e riguadagnare la fiducia persa dopo il clamoroso flop del Note 7. I rumors lo avevano annunciato ma adesso c’è la conferma: il Galaxy S8 integrerà un assistente che si basa sull’intelligenza artificiale capace di comunicare con i servizi di terze parti. Come certamente in molti ricorderanno, il colosso sudcoreano nel mese di ottobre ha acquisito la startup Viv Labs fondata nel 2012 dagli stessi creatori di Siri. Viv sarà capace di interagire con l’utente con un linguaggio molto naturale e sarà integrato i tutti i prodotti dell’azienda, anche negli elettrodomestici. Samsung Galaxy S8, dunque, sarà il primo dispositivo che permetterà all’utente di conversare con l’intelligenza artificiale. L’assistente personale che arriva dalla Corea del Sud probabilmente si chiamerà Bixby. Per Rhee Injong, Vice Presidente esecutivo del produttore coreano, questo nuovo assistente non solo sarà in grado di interagire con servizi di terze parti, ma potrà offrire un’esperienza molto più completa di quella che oggi si può avere con gli assistenti dei blasonati Apple, Google e Microsoft. Per il resto dovrebbe avere uno schermo Super AMOLED “bezel-less” da 5,5 pollici con risoluzione 4K. I processori annunciati sono Snapdragon 830 ed Exynos 8895, rispettivamente pe 6 o 8 GB di RAM. Nel comparto multimediale troviamo una doppia fotocamera posteriore, scanner dell’iride e lettore di impronte digitali di tipo ottico, nascosto sotto il display. Il nuovo Galaxy S8 dovrebbe essere annunciato da Samsung al Mobile World Congress 2017 di Barcellona.

