Risolvere doppio boot Asus P8

Redazione Avatar

di Redazione

02/07/2011

Può succedere che chi ha acquistato una scheda madre della serie P8, come la P8P67 (come me), e magari un kit di Corsair Vengeance da 8GB (2x4) avrà problemi al boot. Ovverò noterà che anche senza overcloccare niente il pc, quando si va a premere il tasto di accensione, farà due boot.

Questo fenomeno è chiamato fake boot ed è un sistema di protezione della scheda madre, per risolvere bisogna accedere al bios e settare la frequenza delle ram su quella giusta, senza lasciare Auto.

Per chi ha le Vengeance su 1600Mhz.

