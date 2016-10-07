Home Hardware PS4, PlayStation VR non supporta il segnale HDR

PS4, PlayStation VR non supporta il segnale HDR

di Redazione 07/10/2016

Brutte notizie per gli utenti che vogliono giocare in modalità HDR con la PS4: PlayStation VR, non supporta il segnale. PlayStation VR, non supporta il segnale HDR perciò per giocare in questa modalità bisognerà ogni volta staccare il cavo HDMI dalla Processing Box. Detto in parole povere, è necessario scollegare ogni volta il visore. La notizia è stata diffusa dalla stessa Sony dalla sua FAQ ufficiale. Perciò chi vorrà godere appieno dei nuovi contenuti ad alta dinamica, è costretto a utilizzare un ulteriore splitter HDMI. In alternativa deve staccare il cavo dal box e collegarlo direttamente a PlayStation 4. Questo ogni volta che si intende utilizzare l'HDR nei videogiochi. E’ facile immaginare come, con l’aumento dei giochi in HDR, questo “piccolo” inconveniente potrebbe trasformarsi in un grosso problema. Dovrebbe essere immune da tale problema la nuova PlayStation 4 Pro, che punterà molto sia sulla risoluzione 4K. Perciò con la versione Pro il visore può essere collegato direttamente. Per quanto riguarda il comparto audio della PlayStation VR, le FAQ ufficiali di Sony forniscono altre informazioni che potrebbero non piacere ai possessori di cuffie wireless: il segnale per l'audio 3D funzionerà solo via cavo. Il visore per la realtà virtuale di Sony, infatti, trasmetterà l'audio 3D solo attraverso cuffie cablate. La stessa Sony consiglia inoltre di spegnere tutte le caratteristiche surround quando si utilizzano le cuffie con PlayStation VR. Si ricorda che PlayStation VR per funzionare necessita di una console PlayStation 4 una PS Camera che si acquistano separatamente. PS VR arriverà sul mercato il 13 ottobre prossimo al costo di 399,99 euro.

