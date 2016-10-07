Home News New Mac, il profumo di MacBook in una candela

New Mac, il profumo di MacBook in una candela

di Redazione 07/10/2016

Si chiama "New Mac" e costa 24 dollari la candela che profuma di MacBook nuovo di zecca. Incredibile ma vero: il sito americano TwelveSouth’s ha messo in vendita una candela che una volta accesa emana il profumo di un PC Mac appena comprato. E così ecco accontentati anche i feticisti i cui occhi si illuminano solo a sentire la parola Apple. "Se pensavate di aver visto tutto, ecco una novità assoluta... avete mai aperto la scatola di un nuovo Mac e avete sentito il suo odore? Abbiamo preso quella fragranza, e l'abbiamo letteralmente imbottigliata", è questa la descrizione che si legge sul sito Twelve South. Come hanno fatto a riprodurre l'odore di un iMac o un MacBook tutto nuovo? Utilizzando spezie comuni. Infatti, la candela racchiude note di menta, pesca, basilico, lavanda, mandarino e salvia. La “New Mac” è realizzata in cera di soia e, garantisce il venditore, dura circa 45-55 ore. In autonomia, dunque, supera il vero Mac. La riproduzione dell’odore del Mac ha incuriosito anche gli esperti della MacStadium tanto che hanno messo sotto esame il curioso oggetto. "Noi di MacStadium apriamo un sacco di nuovi Mac, veramente un sacco", scrivono nella pagina in cui è valutata la coerenza del profumo della candela con quello dei nuovi prodotti Apple. "Su una scala da 1 a 10 darei un punteggio di accuratezza pari a 9. Ci sono probabilmente alcune note di agrumi superiori rispetto a quello che mi sarei aspettato (del resto una mela non è un agrume) ma puoi sentire l'odore del Mac". A leggere la notizia, di primo acchito sembrerebbe una bufala. Dopo l’incredulità, arriva la domanda: ma chi spende 24 euro per una candela del genere. Dopo la domanda, però arriva anche la sorpresa: la candela New Mac sul sito ufficiale ha già fatto registrare il sold out.

