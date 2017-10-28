Loading...

Come potare le rose

Redazione

di Redazione

28/10/2017

Le rose sono dei fiori davvero splendidi: hanno un significato passionale, d’amore, romantico. Tutti sanno bene anche che la rosa è un fiore delicato, che richiede cure ed attenzioni. Non si tratta quindi di un fiore che può essere trascurato, o soffrirebbe e morirebbe. Vediamo quindi come potare correttamente una rosa in modo da poterla avere ogni anno nel proprio giardino. In primo luogo, il momento giusto per potare una rosa è quello dopo l’ultima gelata. In genere quindi i mesi ideali sono a fine gennaio o febbraio, ma anche ad inizio primavera. Quando noti che il cespuglio sta cominciando a crescere, allora sai che quello è il momento giusto per procedere alla potatura. Anche i germogli rossi ti indicano che è giunto il momento giusto per potare la rosa. Inoltre, fai attenzione sulla base della varietà della rosa che disponi: diverse varietà potrebbero chiedere un diverso trattamento, quindi cerca di informarti in maniera specifica. Quello che ti serve per potare bene la rosa innanzitutto è la cesoia corretta: una a manico corto ed una a manici lunghi, per qualsiasi altro attrezzo sono sempre disponibili i vigor utensili. Le cesoie a manico corto sono indicate per i rami piccoli delle rose: invece dovrai usare le cesoie a manico lungo per gli steli più spessi della pianta. Prima di procedere, per evitare di schiacciare i rami e quindi di rovinare la pianta, controlla che le lame di entrambe le cesoie siano ben affilate e se non lo sono affilale bene. Se necessario puliscile anche con una soluzione di acqua calda ed alcol: questo passaggio dovrebbe essere fatto se usi le cesoie anche per altre piante, in modo da evitare di passare malattie l’una all’altra. A questo punto esegui l’incisione, tenendo l’inclinazione di 45 gradi. Questa inclinazione permette alla pianta di lasciar scorrere l’acqua, che così non ristagna e quindi non si forma muffa. L’angolo del taglio deve guardare verso il centro della pianta. Recidi lo stelo 6 millimetri sopra una gemma, rivolta verso l’esterno. Tagliando la pianta sopra le gemme, lasci che tutti i nutrienti della pianta della rosa si concentrino solamente sulle gemme, in modo che esse possa fiorire al meglio. Elimina sempre i rami secchi, neri e raggrinziti, che ormai sono morti e che non producono gemme. Se un ramo è vivo solo in parte ed ha una gemma, incidi come descritto 6 mm sopra la gemma. Infine, sigilla i tagli usando la colla bianca o l’apposita colla da falegname. Non si tratta certo di un passaggio necessario, ma se le piante nella zona soffrono di infestazione, questo potrà salvare la tua rosa dagli insetti.
