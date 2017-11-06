Loading...

Truffe online attenti ai regali!

06/11/2017

Le truffe online non accennano a diminuire, la nuova frontiera è legata a falsi messaggi che offrono regali o voucher per acquisto di prodotti o altro, il tutto per carpire, come sempre, i dati sensibili degli utenti. Una delle numerose truffe è legata a falsi messaggi della grande catena Ikea, lo rivela lo sportello dei diritti:
"Nelle scorse ore la Polizia Postale attraverso un post pubblicati sulla pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia” ha invitato a prestare attenzione al messaggio che può giungere sui nostri indirizzi email e che riguarda un fantomatico annuncio di Ikea che ovviamente risulta totalmente estranea a tali tipo di proposte. Si tratta di un finto invito a rispondere ad alcune domande per essere selezionati per ricevere un voucher da 75 euro da parte del colosso dell’arredamento. A tal proposito, la Polizia Postale ha lanciato un’allerta dal seguente testo: “Nuova recrudescenza del falso voucher IKEA. Diffidate da questi coupon.”
Come viene evidenziato è davvero molto facile cascarci anche perchè il messaggio viene riproposto con tutti i vari loghi e marchi perfettamente riprodotti: truffe online falsi voucher
"Il problema che tuttora persiste, però, è che sono tanti i consumatori che sono allettati dalle proposte che appaiono, almeno in astratto, credibili perché vengono utilizzati i loghi del tutto identici a quelli di note aziende come quelle in questione. E cascarci è molto facile. Bisogna, quindi, solo prestare più attenzione, accertarsi sempre della provenienza del messaggio ed evitare di seguire le istruzioni contenute costituite da domande che vengono poste all’ignaro utente per farlo cadere in trappola."
Fonte@Sportello Dei Diritti
