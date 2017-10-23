WhatsApp pensa alle videochiamate di gruppo
di Redazione
23/10/2017
WhatsApp ha recentemente introdotto una nuova funzionalità per gli utenti Android e iOS, si tratta della condivisione in diretta della propria posizione, il tutto lanciato la scorsa settimana. Oggi però sono disponibili nuove funzionalità per gli utenti WhatsApp. La piattaforma di messaggistica, di proprietà di Mark Zuckerberg, si sta preparando a portare ulteriori funzionalità per i suoi utenti. Una di queste funzioni sarà la chiamata vocale e video. Con questa nuova funzionalità gli utenti saranno in grado di effettuare chiamate in "conferenza" - sia voce che video - ad un amico, un membro della famiglia o semplicemente ai propri colleghi di ufficio, al momento WaBetaInfo - il portale che si dedica ai test delle nuove funzionalità di WhatsApp - rivela che tale funzionalità è in fase di test e sarà presto rilasciata a coloro che utilizzano la versione beta di WhatsApp.
WhatsApp videochiamate di gruppo: a quando il lancio?Secondo WaBetaInfo, WhatsApp può lanciare la funzionalità di chiamata di gruppo nel prossimo aggiornamento beta, gli utenti avranno la funzionalità nell'aggiornamento WhatsApp 2.17.70 beta. "L'aggiornamento di 2.17.70 iOS non è stato invece definito per bene, le informazioni sulle chiamate di gruppo sono in realtà ancora nascoste. Ci sono infatti molti riferimenti nascosti sulle chiamate vocali di gruppo, ma c'è solo un riferimento alle chiamate video di gruppo. Così le videochiamate di gruppo sono parzialmente confermate al momento, secondo il "tweet di WaBetaInfo.
