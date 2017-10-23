WhatsApp pensa alle videochiamate di gruppo

WhatsApp ha recentemente introdotto una nuova funzionalità per gli utenti Android e iOS, si tratta della condivisione in diretta della propria posizione, il tutto lanciato la scorsa settimana. Oggi però sono disponibili nuove funzionalità per gli utenti WhatsApp. La piattaforma di messaggistica, di proprietà di Mark Zuckerberg, si sta preparando a portare ulteriori funzionalità per i suoi utenti. Una di queste funzioni sarà la chiamata vocale e video. Con questa nuova funzionalità gli utenti saranno in grado di effettuare chiamate in "conferenza" - sia voce che video - ad un amico, un membro della famiglia o semplicemente ai propri colleghi di ufficio, al momento WaBetaInfo - il portale che si dedica ai test delle nuove funzionalità di WhatsApp - rivela che tale funzionalità è in fase di test e sarà presto rilasciata a coloro che utilizzano la versione beta di WhatsApp.

WhatsApp videochiamate di gruppo: a quando il lancio?

Ciò significa che i beta tester otterranno la funzionalità di chiamata di gruppo nel prossimo aggiornamento WhatsApp, ma la stessa piattaforma di messaggistica potrebbe ufficialmente confermare la funzionalità molto presto, le ultime indiscrezioni suggeriscono che WhatsApp potrebbe lanciare le videochiamate di gruppo all'inizio del prossimo anno, ma calcolando che i beta testar potranno analizzare tale funzione già a breve, si potrebbe anche prevedere un lancio durante le prossime settimane e dunque nella prima parte di novembre.

WhatsApp nel prossimo aggiornamento beta potrebbe anche presentarsi con un'altra funzionalità che consentirà agli utenti "di notificare gli amici quando si modifica il proprio numero". La notizia è stata data dal portale informatico Teknepolis, secondo quest'indiscrezione, quando qualcuno cambia il proprio numero, con questa nuova funzionalità WhatsApp, tutti i contatti aggiunti riceveranno la notifica del cambio. Secondo alcune indiscrezioni le chiamate di gruppo di WhatsApp, a cui fa riferimento proprio WaBetaInfo , permetteranno di inviare una richiesta al server per sapere se l'utente che sta effettuando la chiamata, è già presente in un'altra videochiamata di gruppo.

Secondo WaBetaInfo, WhatsApp può lanciare la funzionalità di chiamata di gruppo nel prossimo aggiornamento beta, gli utenti avranno la funzionalità nell'aggiornamento. "L'aggiornamento di 2.17.70 iOS non è stato invece definito per bene, le informazioni sulle chiamate di gruppo sono in realtà ancora nascoste., ma. Così, secondo il "tweet di WaBetaInfo.