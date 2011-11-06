Planar PXL2430MW
di Redazione
06/11/2011
Planar ha una buona reputazione per fare monitor di qualità che offrono un sacco di funzioni. Un nuovo modello appena presentato sul mercato continua a stupire. Il PXL2430MW è un LCD 24 pollici che sfoggia un touchscreen multitouch ottico. Troviamo tutte le chicche che ci si aspettano in un monitor competitivo in questi giorni: 1080p 16:9 LCD, retroilluminazione a LED, HDMI / VGA /DVI ingressi video e una garanzia di 3 anni. Il touchscreen ottico è un bel add-on che di solito si trova solo nei monitor più costosi. Sensori ottici disposti intorno al pannello LCD per rilevare quando il dito, o qualsiasi altra cosa, toccano lo schermo. Mentre il touchscreen capacitivo, come quelli su smartphone e tablet, sono pignoli su quello che si utilizza per interagire con loro, il touchscreen ottico lavora con le dita, guanti, stilo, o qualsiasi altra cosa. Per finire, Planar include una penna stilo che ha una slot per lo storage. Planar inoltre ha ritenuto opportuno includere una garanzia di tre anni. Se è necessario inviare il monitor per il servizio, ti verrà inviato un altro monitor in 2 giorni per inviare il modello difettoso. Questa è un'altra caratteristica di altissimo livello che non vediamo se non nei i monitor più costosi. Il valore è normalmente di 447,99 dollari, ma c'è uno sconto del 33% e quindi riceverai questa bestia multitouch a casa tua per 299,99 dollari. Questo coupon scade in pochi giorni, quindi non pensarci troppo a lungo! Visita LogicBuyper il Planar PXL2430MW 24 pollici 1080p LED-backlit Multi-touch LCD monitor
Articolo Precedente
Una bacheca condivisa tra tutti gli utenti di Plunk.it
Articolo Successivo
Evercube: storage da 5TB
Redazione