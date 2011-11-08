Una bacheca condivisa tra tutti gli utenti di Plunk.it

Plunk.it è il noto social network che offre ai suoi utenti nuove idee interattive per mettersi in comunicazione con gli amici e non solo. Tra le ultime funzioni innovative, la community ha deciso di mettere a disposizione degli utenti iscritti al network unacondivisa ove poter lasciare una dedica (tramite post-it), condividere immagini e video. La Plunkwall rappresenta un’idea più che sociale in quanto gli utenti possono interagire tra loro anche non essendo amici permettendo così di fare nuove amicizie e, chissà, incontrare nuovi amori. Plunk riscuote successo anche grazie agli altri servizi presenti come la sezione answer, la chatroulette, la possibilità di effettuare videoconferenze gratuitamente fino a 12 utenti in contemporanea, divertirsi con inell’apposita sezione e ancora tanto altro.