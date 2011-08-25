Personalizzare il lanciatore della Home
di Redazione
25/08/2011
Con Ubuntu 11.10 abbiamo la possibilità di personalizzare il lanciatore della Home con un menù a tendina che contenga tutte le sotto cartelle come i Documenti, Musica, Immagini ecc. Per farlo apriamo il terminale e diamo: gksudo gedit /usr/share/applications/nautilus-home.desktop Cancelliamo tutto il contenuto del file e copiamoci dentro questo: [Desktop Entry] Name=Home Folder GenericName=Home Folder X-GNOME-FullName=Home Folder Comment=Open your favourite folders in Nautilus Exec=nautilus %U Icon=user-home Terminal=false Type=Application Categories=GNOME;GTK;Core; StartupNotify=true X-GNOME-Bugzilla-Bugzilla=GNOME X-GNOME-Bugzilla-Product=nautilus X-GNOME-Bugzilla-Component=general X-Ubuntu-Gettext-Domain=nautilus X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=Home;Documenti;Scaricati;Immagini;Musica;Video; [Home Shortcut Group] Name=Home Exec=nautilus OnlyShowIn=Unity [Documenti Shortcut Group] Name=Documenti Exec=nautilus Documenti/ OnlyShowIn=Unity [Scaricati Shortcut Group] Name=Scaricati Exec=nautilus Scaricati/ OnlyShowIn=Unity [Immagini Shortcut Group] Name=Immagini Exec=nautilus Immagini/ OnlyShowIn=Unity [Musica Shortcut Group] Name=Musica Exec=nautilus Musica/ OnlyShowIn=Unity [Video Shortcut Group] Name=Video Exec=nautilus Video/ OnlyShowIn=Unity Salviamo e riavviamo.
Articolo Precedente
Installare Compiz
Articolo Successivo
Il meteo su Ubuntu
Redazione