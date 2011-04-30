OpenOffice 3.3.0
di Redazione
30/04/2011
OpenOffice è una suite da casa/ufficio che permette di lavorare davvero molto bene, non ha nulla da invidiare ai programmi commerciali di questo genere. La suite comprende :
-OpenOffice Writer (elaboratore di testi)
-OpenOffice Calc (foglio di calcolo)
-OpenOffice Impress (programma per presentazioni)
-OpenOffice Base (creazione database)
-OpenOffice Drow (grafica vettoriale)
-OpenOffice Math (scrittura formule matematiche)
Download -> Qua
