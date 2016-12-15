OnePlus 5 arriva nel 2017: BBK Electronics salta OnePlus4
di Redazione
15/12/2016
BBK Electronics salta completamente la versione OnePlus 4 e nel 2017 lancerà sul mercato direttamente uno smartphone che si chiamerà "OnePlus 5".
BBK Electronics e la tetrafobiaChia ha detto che la superstizione sia una “tradizione” solo napoletana? Se è vero che nella splendida Napoli arte e superstizione si fondono indissolubilmente, è anche vero che nella Cina dei Mandarini a legarsi allo stesso modo sono tecnologia e superstizione. E così capita che l’ipertecnologica BBK Electronics, la compagnia cinese che controlla tre dei più importanti brand di smartphone cinesi (OPPO, ViVo e OnePlus), soffre di tetrafobia, ossia ha paura del numero 4. Pare che questa superstizione sia molto comune in Paesi come Cina, Giappone, Corea e Taiwan, perché nella lingua di molti Paesi dell'Asia orientale, la pronuncia della parola "quattro" ha un suono simile a quella del termine "morte". Uno smartphone con il nome “OnePlus 4”, secondo la logica cinese era assolutamente da evitare. Così il prossimo top di gamma si chiamerà OnePlus 5.
OnePlus 5 arriva il 2017?Molti rumors concordano sul fatto che OnePlus 5 potrebbe già arrivare sui mercati internazionali entro la fine del secondo trimestre 2017. Ma tale notizia non ha al momento conferme ufficiali. Come sarà questo dispositivo? A giudicare dell’ottimo periodo che sta attraversando il produttore cinese, grazie soprattutto al successo di OnePlus 3T, uno smartphone molto apprezzato dagli utenti, anche OnePlus 5 non dovrebbe deludere le attese.
Come sarà il futuro OnePlus 5?Per quanto riguarda il display, rileviamo in prima battuta che lo schermo dovrebbe avere una diagonale da 5,5 pollici nella versione standard. Probabilmente, com'è nella tradizione dei migliori top di gamma, ci saranno più varianti del OnePlus 5 ma per tutte la tecnologia dovrebbe essere Optic AMOLED con una risoluzione in Quad HD e il supporto per la realtà virtuale DayDream. Molte indiscrezioni anticipano che il design potrebbe essere davvero originale perché si parla di uno smartphone completamente in ceramica, materiale questo già utilizzato per OnePlus X. Se così fosse, dovremmo aspettarci anche il un aumento del prezzo.
OnePlus 5, specifiche tecnicheOnePlus 5 dovrebbero comprendere un SoC Qualcomm Snapdragon 830/835, 6 GB di RAM, uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione QHD/2K tramite un pannello AMOLED a risoluzione 1440 x 2560 pixel con vetro protettivo. Il sistema operativo che ci aspettiamo è Android 7.1 Nougat. Per quanto riguarda il chip, le ultime indiscrezioni, parlano dell’innovativo, e potente, SnapDragon 835 con architettura in 10 nanometri a 6GB di RAM (si parla anche di 8GB per la versione più avanzata) e 64GB di storage. Per quanto concerne il comparto multimediale, le voci sono discordanti. Alcune, infatti, di una fotocamera doppia con tecnologia per Augmented Reality e Mixed Reality sul retro. Altre voci parlano invece di una fotocamera posteriore addirittura da 23 MPixel dotato sia di OIS sia di flash LED, con possibilità di registrare video in 4K e phase detection. Il sensore frontale dovrebbe essere da 8 MegaPixel per la gioia dei patiti dei selfie. La batteria dovrebbe avere una capacità di 4000 mAh e il sistema operativo che troveremo sul prossimo OnePlus 5 molto probabilmente sarà Android 7.0 Nougat. Insomma, se le attese fossero confermate, il 2017 potrebbe essere davvero l’anno del OnePlus 5. Puoi usufruire dell'offerta sulle cover per il tuo OnePlus: OnePlus 3 Multi-Pack - 5 Cover - 5 Colorazioni differenti
