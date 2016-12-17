Nokia 150, il nuovo smartphone vecchio stile
di Redazione
17/12/2016
E’ proprio così: HDM Global ha presentato il nuovo smartphone Nokia 150 che sfoggia un nostalgico vecchio stile.
Nokia 150, il ritorno del “cellulare”Il Nokia 150 non ha le caratteristiche di uno smartphone, è un telefono cellulare che con molta probabilità è destinato a chi richiede un doppio dispositivo poco ingombrante, oppure ai mercati emergenti. Quando HDM Global ha annunciato che la casa finlandese dal glorioso passato nel campo della telefonia mobile sarebbe tornata sul mercato dei telefoni cellulari, in molti hanno sperato in un ritorno alla grande con un dispositivo che potesse dare filo da torcere alla concorrenza. In fondo Nokia si è sempre distinta per l’affidabilità, la robustezza e l’innovazione dei suoi cellulari. Invece nel futuro 2017, il marchio Nokia ritorna sul mercato con un telefonino vintage che sembra uscito da un depliant dei primi anni del 2000.
Nokia 150, il primo feature phone del futuroNokia 150, dunque, si candidata a essere il primo “feature phone” del futuro. Ricordiamo che con la locuzione “feature phone” si indentificano i telefoni cellulari con funzionalità più basilari. Il telefono Nokia 150, come aveva già annunciato HDM Global, in continuità con la tradizione Nokia è stato pensato per durare a lungo. Il telaio in policarbonato, infatti, è molto robusto così da garantire un’ottima resistenza alle cadute e ai graffi. La dotazione hardware comprende uno schermo da 2,4 pollici con risoluzione QVGA (240×320 pollici), slot microSD per memory card fino a 32 GB, fotocamera posteriore VGA con flash LED che si può utilizzare anche come torcia, jack audio da 3,5 millimetri, connettività Bluetooth 3.0 e una porta micro USB. Dimensioni e peso sono 118×50,2×13,5 millimetri e 81 grammi. Il Nokia 150 supporta le reti 2.5G (900/1800 MHz) e come funzionalità multimediali offre la radio FM e i lettori MP3 e video. La batteria integrata garantisce un’autonomia fino a 22 ore in conversazione e fino a 31 giorni in standby. Il sistema operativo è Nokia Series 30+.
Nokia 150, altre caratteristiche e prezzoNel telefono saranno integrati alcuni giochi Gameloft, come Nitro Racing e Snake Xenzia. Nokia 150 arriverà in due versioni: una normale single-SIM e una dual-SIM. La differenza fra le due versioni sta solo nell’autonomia che nel dual Sim si riduce a circa 25 giorni in standby. Nella confezione del 150, oltre al caricabatteria, si troveranno anche gli auricolari Nokia WH-108. Il cellulare Nokia 150 dovrebbe arrivare sul mercato al costo di 26 dollari.
Arriveranno gli smartphone Nokia?Pare di sì. Al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, che si terrà a fine febbraio 2017, si attente la presentazione del prossimo smartphone Nokia che pare sarà disponibile in due versioni. Il dispositivo, nome codice Nokia D1C, dovrebbe avere uno schermo Full HD da 5 pollici, 2 GB di RAM e processore di fascia media Snapdragon 430. Anche questo dovrebbe essere low cost, si parla infatti di 150 euro circa. La seconda versione sarà leggermente più potente e potrà contare su un display di 5,5 pollici e 3 GB di RAM.
Smartphone Nokia, altri rumorsSvincolata dall’accordo con Microsoft, che aveva acquisito la divisione mobile del produttore finlandese a fine 2013, Nokia può ora tornare a produrre smartphone e tablet. L’accordo, ormai scaduto, prevedeva che sino al quarto trimestre 2016 Nokia non avrebbe potuto immettere sul mercato prodotti mobile con il suo marchio. Nel 2017, dunque, aspettiamoci il ritorno del glorioso marchio anche sugli smartphone. Non a caso sono tante le voci in Rete che parlano addirittura di tre smartphone Nokia nel 2017. Il top di gamma dovrebbe adottare il sistema operativo Android 7.0 Nougat personalizzato con lo Z Launcher come quello già adottato sul tablet N1. Lo schermo dovrebbe essere da 5,2 pollici con risoluzione Quad HD e 4GB di RAM.
Redazione