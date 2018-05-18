One Plus 6 mezz'ora di ricarica per una giornata intera

Dopo alcuni mesi monopolizzati da voci di corridoio, teaser trailer e rivelazioni parziali, OnePlus 6 è finalmente ufficialmente disponibile per la prenotazione, almeno per quanto riguarda un certo numero di mercati internazionali. La società ha presentato il telefono durante un evento a Londra e abbiamo già condiviso con voi le nostre prime impressioni sul telefono. Prima di tutto proviamo a sciorinare qualche numero e ad esaminare le caratteristiche tecniche di questo smartphone: Dotato di specifiche all'avanguardia e un design fresco e nuovo per un telefono OnePlus, anche se sembra essere alquanto controverso. Nonostante gli sforzi di OnePlus, il nuovo dispositivo sembra seguire molto la linea dell'iPhone X della Apple. È una delle "decine" di smartphone Android che hanno seguito il design Apple e certamente non sarà l'ultimo. Infatti, Google non ha avuto altra scelta che aggiungere il supporto nativo notch ad Android P visto i così tanti produttori di smartphone che hanno praticamente adottato il design della Apple. OnePlus 6 è uno degli smartphone Android più eleganti e potenti del mondo in questo momento, il suo display darà "luce" sia letteralmente che figurativamente al dispositivo, lo smartphone sfoggia infatti un bello schermo AMOLED da 6,28 pollici con un rapporto di aspetto 19:9. La risoluzione è "solo" 2280 x 1080, ma basti ricordare che è anche quello di alcuni telefoni molto popolari la hanno come predefinito, il display è straordinariamente luminoso, e i colori appaiono davvero molto vivi sul bellissimo pannello AMOLED. Il bordo Gorilla Glass 5 copre la parte anteriore e posteriore del OnePlus 6. Il telefono non supporta la ricarica wireless come altri telefoni di punta con i dorsi di vetro, il che rende la decisione della società di utilizzare il vetro sul retro davvero molto strana. Mentre OnePlus 6 non dovrebbe quindi avere la ricarica wireless, ha ancora la tecnologia Dash Charge di OnePlus che è tra le più veloci tecnologie di ricarica rapida attualmente disponibili per gli smartphone. OnePlus conferma che lo smartphone darà agli utenti "un giorno intero di ricarica in mezz'ora", il che significa che caricare il telefono per 30 minuti darà all'utente una potenza sufficiente per un'intera giornata. OnePlus 6 sarà inizialmente disponibile in due colori diversi, tra cui Mirror Black e Midnight Black. Il modello Mirror Black verrà fornito con 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione per 529 dollari, o 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione per 579 dollari. La versione Midnight Black di OnePlus 6 avrà 128 GB di spazio di archiviazione per 579 dollari o 256 GB per 629 dollari. Entrambi i modelli Midnight Black includeranno 8 GB di RAM. Infine, sarà disponibile un modello Silk White in edizione limitata con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione sempre per 579 dollari. Per quanto riguarda i tempi di lancio, le versioni Mirror Black e Midnight Black di OnePlus 6 saranno distribuite in Nord America ed in Europa il prossimo22 maggio. Il modello Silk White verrà quindi lanciato in quantità limitata il successivo 5 giugno. Oltre al telefono di punta OnePlus 6, OnePlus ha presentato anche le nuove cuffie Bullets Wireless, questi auricolari Bluetooth offrono una nuova tecnologia e l'azienda conferma che solo 10 minuti di ricarica daranno alle Bullets Wireless una quantità autonomia sufficiente per 5 ore di riproduzione continua. Le OnePlus Bullets Wireless saranno rilasciate a fine giugno per 69 dollari. Le nuove cuffie per OnePlus 6 e le OnePlus Bullet Wireless saranno disponibili sul sito Web OnePlus Una cosa che potrebbe infastidire alcuni acquirenti, oltre al fatto che non c'è la ricarica wireless, è che non si potrà acquistare la versione Avengers del telefono, che è limitata a due mercati, tra cui Cina e India. Il telefono Avengers OnePlus 6 è praticamente un normale OnePlus 6, a parte alcune modifiche estetiche c'è infatti "un corpo in vetro con texture in fibra aramidica 3D personalizzata, con rivestimento in Gorilla Glass 5", inoltre, i marchi Avengers e Marvel sono presenti sul retro del telefono, accanto al fondo. La cosa simpatica del telefono Avengers OnePlus 6 è che ogni scatola contiene una medaglia Avengers a caso.