Energia senza fili di Nikola Tesla, il futuro è green

Energia senza fili di Nikola Tesla, niente più tralicci o piloni: il futuro è sempre più green. Eccoci ancora una volta a parlare di energia, sia in termini innovativi che antichi. In termini antichi perché stiamo parlando delle invenzioni di Nikola Tesla, risalenti a fine ottocento inizio novecento. In termini innovativi perché forme simili di trasmissione di energia, anche se sperimentate, non sono mai state praticamente attuate a livello commerciale. Eppure il vantaggio è chiaro, ed è precisamente il vantaggio di non usare più i fili elettrici come conduttori. Vediamo di spiegarci meglio. Le onde radio viaggiano attraverso l'etere ma anche attraverso conduttori o semiconduttori. Quelle con frequenze più alte viaggiano tipicamente attraverso l'etere, da quelle della televisione a quelle della radio, a quelle dei telecomandi, cellulari, reti Wi-Fi e così via. La corrente elettrica, con i suoi 50/60 hertz, viaggia su filo elettrico conduttore, normalmente filo di rame, con diametro direttamente proporzionale alla quantità di corrente che deve trasportare. Perciò, se abbiamo una torcia elettrica alimentata da una semplice batteria a pila, troveremo i fili di collegamento molto sottili. Se osserviamo invece i fili che arrivano dalla rete elettrica generale al nostro contatore di casa, già le dimensioni cambiano notevolmente. Se osserviamo quelli che escono da una centrale dell'Enel, è facile intuire quanto possano essere grandi e capaci di trasportare immensi quantitativi di energia. Ora il problema è proprio questo: i nostri territori sono invasi da fili, da cablaggi, da cavi, per aria, sottoterra e sotto il mare. E' possibile fare a meno di tutti questi cavi di piccole, medie e grandi dimensioni? Esiste una modalità di trasferimento dell'energia, in questi casi della corrente elettrica, che passi attraverso l'aria e non attraverso cavi o fili vari?

