Oculus Rift, Zuckeberg annuncia i controller Touch

di Redazione 09/10/2016

Mark Zuckerberg alla Oculus Connect 3, la terza convention tenuta da Oculus VR dedicata agli sviluppatori per la realtà virtuale, fra le tante novità in cantiere per Oculus Rift, ha parlato anche dei controller Touch. Forse questo era l’annuncio più atteso dai presenti alla convention. I controller Touch sono accessori indispensabili se si vogliono vedere le proprie mani muoversi e agire dentro la realtà virtuale. I controller Touch saranno disponibili sul sito di Oculus dal 6 dicembre a un prezzo di 200 dollari circa. Nella confezione ci sono due controller, uno per ogni mano, una telecamera-sensore per rilevarne i movimenti e due giochi: VR Sports Challenge and The Unspoken. Per ampliare l’area di gioco e sfruttare al massimo la “roo-scale VR”, bisognerà acquistare una telecamera aggiuntiva che sarà disponibile sempre dal 6 dicembre sul sito ufficiale al prezzo di 79 dollari. Se si vuole un’esperienza ancora più completa, bisogna dotarsi anche degli Oculus Earphones for Rift, gli auricolari che sicuramente sono molto superiori a quelli standard forniti in dotazione con il visore. Questi auricolari rispondono molto meglio ai bassi e garantiscono un suono bilanciato a tutte le frequenze. In più, grazie a un filtro passivo posizionato al loro interno, riescono a bloccare anche tutti i rumori che arrivano dall’esterno. Gli auricolari costano 49 dollari. Anche questi si possono acquistare sul sito dal 6 dicembre prossimo in poi. Con questi accessori (indispensabili) il costo di Oculus Rift sale a 927 dollari. Ricordiamo, infatti, che Oculus Rift da solo, senza alcun accessorio, costa 599 dollari.

