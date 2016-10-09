Home Social Network Facebook, arriva Event: l'app dedicata solo agli eventi

Facebook, arriva Event: l'app dedicata solo agli eventi

di Redazione 09/10/2016

Facebook lancia Event, l'app dedicata solo agli eventi. Facebook sta lanciando un'applicazione dedicata solo alla creazione e alla scoperta di eventi. L'applicazione di chiama Event e sarà pronta per girare sia su iOs di Apple sia su Google Android. Al momento già circa cento milioni di utenti usano la sezione eventi di Facebook. In questa maniera si possono scoprire attività da condividere con altre persone, sia amici sia colleghi di lavoro, parenti, oppure semplici conoscenti. Tramite Event si potranno conoscere e creare eventi nella città o nella zona in cui abitiamo o deve lavoriamo. L'app segnala anche eventi cui gli amici di Facebook sono interessati. Addirittura qualcuno sta pensando che Event in un secondo momento potrà prevedere la prevendita di biglietti, la qual cosa non ci sembra del tutto sbagliata. Questa modalità potrà essere sfruttata sia a livello di amici ma, immaginiamo, anche a livello commerciale, ad esempio per organizzare mercatini o concerti o altri eventi che vedano la partecipazione della gente. Certo è che Facebook con queste idee non sta ferma un attimo e più che un social, diventa sempre più un fenomeno pervasivo e invasivo. Peraltro di così larga diffusione, che forse cominciare a prenderne un po' le distanze non sarà male.

