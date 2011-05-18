Nuovo attacco al PSN?

Il sito Nylevaia.com ha scoperto una nuova falla nel sistema PSN appena riattivato da Sony. Questa falla riguarderebbe il reset della password per il portale. Ovvero, per cambiare la password da un mezzo diverso dalla console (pc o addirittura dal cellulare) è sufficiente sapere l' indirizzo email e la data di nascita della persona. Sono usciti nuovi dettagli sul programma di Sony "Welcome Back":





La società metterà a disposizione a tutti coloro che il 20 aprile 2011 erano già in possesso di un account PSN due giochi PS3 a scelta tra Infamous, LittleBigPlanet, Wipeout HD/Fury, Ratchet and Clank.

Due giochi PSP a scelta tra LittleBigPlanet, ModNation, Pursuit Force e Killzone Liberation.

30 giorni gratuiti di iscrizione a PlayStation Plus per chi non era già iscritto, 60 giorni gratuiti di iscrizione a PlayStation Plus per chi era già iscritto.







