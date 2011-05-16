L' attacco a Sony passa attraverso Amazon
di Redazione
16/05/2011
A quanto pare su Amazon è possibile, per 3$ all' ora, utilizzare i loro server per far ciò che si vuole. Ed è proprio questo che hanno fatto alcuni hacker responsabili dell' attacco nelle scorse settimane ai server di Sony e del portale Play Station Network.
L' hacker avrebbe usato un nome fasullo quindi senza infrangere il server del grande shop online.
Articolo Precedente
Nuovo attacco al PSN?
Articolo Successivo
Dopo Sony tocca a Square Enix
Redazione