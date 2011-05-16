Loading...

L' attacco a Sony passa attraverso Amazon

16/05/2011

A quanto pare su Amazon è possibile, per 3$ all' ora, utilizzare i loro server per far ciò che si vuole. Ed è proprio questo che hanno fatto alcuni hacker responsabili dell' attacco nelle scorse settimane ai server di Sony e del portale Play Station Network.


L' hacker avrebbe usato un nome fasullo quindi senza infrangere il server del grande shop online.


