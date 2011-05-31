Loading...

Nuovi guai per PSN

31/05/2011

Sony ha annunciato che tra poco avverrà il ripristino totale del Play Station Network infatti la società dichiara di aver aumentato la sicurezza all'infrastruttura del network, oltre ad aver condotto numerosi test nelle operazioni di pagamento.


Il problema però sono di nuovo gli hacker che hanno fatto sapere che attaccheranno di nuovo e molte volte il portale con tutti i servizi associati.
All' ultimo posto è stato inserito il ripristino dello Store con la possibilità di fare acquisti, anche all'interno dei giochi, e di usufruire di codici promozionali e voucher, per scusarsi Sony ha deciso di mettere in atto il progetto "Welcome Back" di cui ne avevamo già discusso. Fa sapere anche che le modalità per la riscossione del buono verranno comunicate a giorni stato per stato.


