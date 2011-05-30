Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Impostazioni MyDocs Nokia N900

Redazione Avatar

di Redazione

30/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Alcune persone si sono ritrovate la cartella MyDocs in sola lettura, senza quindi poter copiare, incollare, gestire file e documenti all' interno. Per ovviare al problema si può fare:

1)Avviare l' X-Terminal e digitare root;
2)Digitare "umount /home/user/MyDocs" (senza apici) e poi "fsck -a /dev/mmcblk0p1";
3)Riavviamo il telefono e MyDocs sarà perfettamente funzionante.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nuovi guai per PSN

Articolo Successivo

Cambiare splashscreen di shutdown Nokia N900

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022