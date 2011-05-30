Impostazioni MyDocs Nokia N900

Alcune persone si sono ritrovate la cartella MyDocs in sola lettura, senza quindi poter copiare, incollare, gestire file e documenti all' interno. Per ovviare al problema si può fare:



1)Avviare l' X-Terminal e digitare root;

2)Digitare "umount /home/user/MyDocs" (senza apici) e poi "fsck -a /dev/mmcblk0p1";

3)Riavviamo il telefono e MyDocs sarà perfettamente funzionante.