Impostazioni MyDocs Nokia N900
di Redazione
30/05/2011
Alcune persone si sono ritrovate la cartella MyDocs in sola lettura, senza quindi poter copiare, incollare, gestire file e documenti all' interno. Per ovviare al problema si può fare:
1)Avviare l' X-Terminal e digitare root;
2)Digitare "umount /home/user/MyDocs" (senza apici) e poi "fsck -a /dev/mmcblk0p1";
3)Riavviamo il telefono e MyDocs sarà perfettamente funzionante.
