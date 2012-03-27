Nuova app Apple per tutti i turisti

Una buona notizia Apple per tutti i viaggiatori abituali: il programma di fidelizzazione cliente Starwood Preferred Guest (SPG) del colosso alberghiero Starwood Hotels & Resorts Worldwide ha presentato nei giorni scorsi un’innovativa app per Iphone e Ipod Touch per permettere a tutti i clienti di essere sempre aggiornati nel corso del proprio viaggio, se non addirittura prima. I responsabili aziendali hanno definito l’app come una soluzione innovativa per venire incontro al viaggiatore moderno, perennemente connesso al proprio device su internet. Considerando che secondo le ultime cifre il mercato mobile è in costante crescita (secondo Starwood i clienti “smart” aumentano del 300% l’anno) si tratta senz’altro di un bacino d’utenza interessante, considerata anche la poca concorrenza sul campo di App turistiche così ben articolate. Il database contiene i nove diversi marchi della compagnia con migliaia di alberghi, e permette di interagire con ogni aspetto del proprio soggiorno: dalla ricerca dell’hotel alla prenotazione, comprese varie informazioni turistiche, notizie dai partnet della SPG e tutti i dettagli per il viaggio. E’ stata anche prevista l’integrazione di FaceTime, l’assistenza clienti e tutti i maggiori social network. Con una sola app quindi saremo in grado di organizzare un viaggio usando soltanto il nostro IpodTouch.