Piattaforma di affiliazione Affiliago

di Redazione
08/04/2012
L’immensa quantità di informazione che è Internet ormai è parte integrante della nostra vita quotidiana. Ogni giorno navighiamo in cerca di intrattenimento, informazione, per attingere consigli e opinioni anche su argomenti che riguardano la vita nostra offline. Il web ha infatti un enorme potenziale di influenza sugli acquisti ed i consumi. Non è infrequente, però, che alcune aziende, anche a seconda del settore di mercato in cui operano, non siano in condizione di gestire e supportare adeguatamente la brand awareness e la comunicazione in generale attraverso questo canale, che segue regole del tutto peculiari. La necessità di regolare al meglio questo genere di attività si è resa quindi sempre più pressante per le aziende. La soluzione è rivolgersi ad un team di esperti ad alta affidabilità, per studiare nuove metodologie di comunicazione, al passo con i competitor e con gli andamenti della Rete. Dall’esperienza pluriennale di Seolab, Web Marketing Agency, ha preso forma un progetto innovativo e multiforme, pensato per venire incontro alle esigenze variegate delle imprese di oggi: Affiliago. Affiliago è una piattaforma di affiliazione disegnata su misura sugli obiettivi di ciascun cliente, raggiungendo risultati concreti, misurabili e duraturi nel tempo. Il progetto si fonda sull’utilizzo di tanti strumenti di comunicazione, tra i quali i principi di SEO e SEM, Display Advertising, Social Buzz e online PR: tante vie percorribili, molteplici bacini di utenza che vengono toccati dalla comunicazione, ciascuno con il suo linguaggio ma con un approccio organico, collaborativo e dinamico. Ciascuna impresa fa storia a sé, e per questo motivo ogni strategia deve essere studiata singolarmente caso per caso, secondo il settore di mercato, le esigenze del cliente, le sue aspettative ed i suoi obiettivi di crescita. In questo risiede l’unicità di Affiliago. Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale Affiliago.it.
