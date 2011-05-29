Nokia 2330 Classic RM-512 EURO - MIDDLE EAST - AFRICA
29/05/2011
0572504 RM-512 EURO-AA, Latin, BLACK
0572505 RM-512 EURO-AB, Latin, BLACK
0572506 RM-512 EURO-AC, Latin, BLACK
0572507 RM-512 EURO-AD1 DE, Latin, BLACK
0572510 RM-512 EURO-AE AU, Latin, BLACK
0572511 RM-512 EURO-AE UK, Latin, BLACK
0572563 RM-512 EURO-AE FR, Latin, BLACK
0572564 RM-512 EURO-AF, Latin, BLACK
0572577 RM-512 EURO-AG, Latin, BLACK
0572578 RM-512 EURO-AH, Greek, BLACK
0572579 RM-512 EURO-EA, Latin, BLACK
0572581 RM-512 EURO-EB, Latin, BLACK
0572615 RM-512 EURO-EC, Latin, BLACK
0572616 RM-512 EURO-ED, Latin, BLACK
0572617 RM-512 EURO-ED, Latin, BLACK
0572618 RM-512 EURASIA-AD2 TR, Latin, BLACK
0572619 RM-512 EURO-EG, Latin, BLACK
0572620 RM-512 EURO-EH, Latin, BLACK
0572621 RM-512 EURO-EE, Latin, BLACK
0572622 RM-512 EURASIA-EI, Latin, BLACK
0572623 RM-512 EURASIA-EN, Latin, BLACK
0572625 RM-512 EURO-EK, Cyrillic, BLACK
0572627 RM-512 EURASIA-EM, Cyril, BLACK
0572628 RM-512 EURASIA-EJ MOLDO, Cyrillic, BLACK
0572630 RM-512 EURASIA-EJ UKRAI, Cyrillic, BLACK
0572631 RM-512 EURASIA-EL, Cyrillic, BLACK
0572633 RM-512 EURO-ER, HEBREW, BLACK
0572636 RM-512 EURASIA-EO ARMENIA, Arme, BLACK
0572639 RM-512 EURASIA-EO GEOR, Geor, BLACK
0572781 RM-512 MENA_A, Arabic, BLACK
0572782 RM-512 MENA_A, Latin, BLACK
0572783 RM-512 MENA_B-URDU, Urdu, BLACK
0572784 RM-512 MENA_B FARSI, Farsi, BLACK
0572785 RM-512 MENA_B ARABIC, Arabic, BLACK
0572786 RM-512 SSA_A, Latin, BLACK
0572787 RM-512 SSA_B, Latin, BLACK
0572788 RM-512 SSA_C, Latin, BLACK
0572789 RM-512 SSA_D, Latin, BLACK
0572790 RM-512 SSA_E, Latin, BLACK
0572791 RM-512 SSA_F, Latin, BLACK
0572792 RM-512 SSA_G, Latin, BLACK
0572793 RM-512 SSA_H, Amharic, BLACK
0573541 RM-512 EURO-EF, Latin, BLACK
0574943 RM-512 SSA_G, Arabic, BLACK
0576809 RM-512 EURASIA-AD2 TR, Latin, RED
0576810 RM-512 EURASIA-EI, Latin, RED
0576811 RM-512 EURASIA-EJ MOLDO, Cyrillic, RED
0576817 RM-512 EURASIA-EJ UKRAI, Cyrillic, RED
0576818 RM-512 EURASIA-EL, Cyrillic, RED
0576819 RM-512 EURASIA-EM, Cyril, RED
0576820 RM-512 EURASIA-EN, Latin, RED
0576821 RM-512 EURASIA-EO ARMENIA, Arme, RED
0576822 RM-512 EURASIA-EO GEOR, Geor, RED
0576887 RM-512 MENA_A, Arabic, RED
0576888 RM-512 MENA_A, Latin, RED
0576889 RM-512 MENA_B-URDU, Urdu, RED
0576892 RM-512 MENA_B FARSI, Farsi, RED
0576893 RM-512 MENA_B ARABIC, Arabic, RED
0576895 RM-512 SSA_A, Latin, RED
0576897 RM-512 SSA_B, Latin, RED
0576898 RM-512 SSA_C, Latin, RED
0576899 RM-512 SSA_D, Latin, RED
0576901 RM-512 SSA_E, Latin, RED
0576902 RM-512 SSA_F, Latin, RED
0576903 RM-512 SSA_G, Latin, RED
0576904 RM-512 SSA_H, Amharic, RED
0576906 RM-512 SSA_G, Arabic, RED
0578628 RM-512 MENA_MENA_A_BROWN_ARABIC_MENA12
0578630 RM-512 MENA_MENA_B_BROWN_URDU_MENA6
0578631 RM-512 MENA_MENA_B_BROWN_FARSI_MENA7
0578633 RM-512 MENA_MENA_B_BROWN_ARABIC_MENA8
0578634 RM-512 SSA_SSA_A_BROWN_LATIN_SSA12
0578635 RM-512 SSA_SSA_B_BROWN_LATIN_SSA3
0578636 RM-512 SSA_SSA_C_BROWN_LATIN_SSA4
0578728 RM-512 SSA_SSA_D_BROWN_LATIN_SSA56
0578729 RM-512 SSA_SSA_E_BROWN_LATIN_SSA7
0578730 RM-512 SSA_SSA_G_BROWN_ARABIC_SSA9
0578732 RM-512 SSA_SSA_H_BROWN_AMHARIC_SSA10
0579523 RM-512 EURO LIGHT SWAP Generic, Latin, BLACK
0579535 RM-512 SWAP Generic, Latin, BLACK
0579690 RM-512 EURO-AA, Latin, RED
0579691 RM-512 EURO-AB, Latin, RED
0579692 RM-512 EURO-AC, Latin, RED
0579693 RM-512 EURO-AD1 DE, Latin, RED
0579694 RM-512 EURO-AE AU, Latin, RED
0579695 RM-512 EURO-AE UK, Latin, RED
0579696 RM-512 EURO-AE FR, Latin, RED
0579697 RM-512 EURO-AF, Latin, RED
0579698 RM-512 EURO-AG, Latin, RED
0579699 RM-512 EURO-AH, Greek, RED
0579700 RM-512 EURO-EA, Latin, RED
0579701 RM-512 EURO-EB, Latin, RED
0579702 RM-512 EURO-EC, Latin, RED
0579703 RM-512 EURO-ED, Latin, RED
0579704 RM-512 EURO-ED, Latin, RED
0579705 RM-512 EURO-EE, Latin, RED
0579706 RM-512 EURO-EF, Latin, RED
0579707 RM-512 EURO-EG, Latin, RED
0579708 RM-512 EURO-EH, Latin, RED
0579709 RM-512 EURO-EK, Cyrillic, RED
0579710 RM-512 EURO-ER, HEBREW, RED
0579711 RM-512 EURO_AA_BROWN_LATIN_DEMARK
0579712 RM-512 EURO_AB_BROWN_LATIN_FINLAND
0579713 RM-512 EURO_AC_BROWN_LATIN_ICELAND
0579714 RM-512 EURO_AD1_DE_BROWN_LATIN_GERMANY
0579715 RM-512 EURO_AE_AU_BROWN_LATIN_AUSTRIAS
0579716 RM-512 EURO_AE_UK_BROWN_LATIN_UKIRELAN
0579717 RM-512 EURO_AE_FR_BROWN_LATIN_FRANCE
0579718 RM-512 EURO_AF_BROWN_LATIN_BELGIUM
0579719 RM-512 EURO_AG_BROWN_LATIN_PORTUGAL
0579720 RM-512 EURO_AH_BROWN_GREEK_GREECE
0579721 RM-512 EURO_EA_BROWN_LATIN_POLAND
0579722 RM-512 EURO_EB_BROWN_LATIN_SERBIA
0579723 RM-512 EURO_EC_BROWN_LATIN_CZECHSL
0579724 RM-512 EURO_ED_BROWN_LATIN_SLOVANIA
0579725 RM-512 EURO_ED_BROWN_MACCYRI_MACEDO
0579726 RM-512 EURO_EE_BROWN_LATIN_ROMANIA
0579727 RM-512 EURO_EF_BROWN_LATIN_LATVIA
0579728 RM-512 EURO_EG_BROWN_LATIN_ESTONIA
0579729 RM-512 EURO_EH_BROWN_LATIN_LITHUANIA
0579730 RM-512 EURO_EK_BROWN_RUSCY_BULGARIA
0579731 RM-512 EURO_ER_BROWN_HEBREW_ISRAEL
0581436 RM-512 SWAP EURO UKRAINE, Cyrillic, BLACK
0581438 RM-512 EURO SWAP Russia, Cyrillic, BLACK
0581439 RM-512 SSA SWAP S-AFR, Latin, BLACK
0581440 RM-512 EURASIA SWAP TR, Latin, BLACK
0581750 RM-512 SSA_SSA_F_BLACK_LATIN_SSA8
0581751 RM-512 SSA_SSA_F_RED_LATIN_SSA8
0581752 RM-512 SSA_SSA_F_BROWN_LATIN_SSA8
