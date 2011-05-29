Nokia 2323 Classic RM-543 ASIA - PACIFIC
29/05/2011
0576581 09.55 RM-543 INDIA-MH, HINDI, BLACK
0576639 09.55 RM-543 INDIA-MH, GUJAR, BLACK
0576641 09.55 RM-543 INDIA-MI, PUNJA, BLACK
0576642 09.55 RM-543 INDIA-MK, MALAY, BLACK
0576644 09.55 RM-543 INDIA-MK, KANNAD, BLACK
0576646 09.55 RM-543 INDIA-MK, TAMIL, BLACK
0576649 09.55 RM-543 INDIA-MK, TELUG, BLACK
0576650 09.55 RM-543 INDIA-ML, BENGA, BLACK
0576652 09.55 RM-543 SEAP-MR, Latin, BLACK
0576655 09.55 RM-543 SEAP-MR, SINHA, BLACK
0576656 09.55 RM-543 SEAP-MS, BENGA, BLACK
0576657 09.55 RM-543 SEAP-S, Stroke, BLACK
0576658 09.55 RM-543 SEAP-T AU, Latin, BLACK
0576663 09.55 RM-543 SEAP-T NZ, Latin, BLACK
0576664 09.55 RM-543 SEAP-T PH, Latin, BLACK
0576665 09.55 RM-543 SEAP-U, Thai, BLACK
0576666 09.55 RM-543 SEAP-V, Stroke, BLACK
0576668 09.55 RM-543 SEAP-VC, Khmer, BLACK
0576670 09.55 RM-543 SEAP-X, Stroke, BLACK
0578473 09.55 RM-543 INDIA-ML, ORIYA, BLACK
0578761 09.55 RM-543 INDIA-MH, HINDI, GRAY
0578762 09.55 RM-543 INDIA-MH, GUJAR, GRAY
0578763 09.55 RM-543 INDIA-MI, PUNJA, GRAY
0578764 09.55 RM-543 INDIA-MK, MALAY, GRAY
0578766 09.55 RM-543 INDIA-MK, KANNAD, GRAY
0578768 09.55 RM-543 INDIA-MK, TAMIL, GRAY
0578769 09.55 RM-543 INDIA-MK, TELUG, GRAY
0578771 09.55 RM-543 INDIA-MK, BENGA, GRAY
0578772 09.55 RM-543 INDIA-ML, ORIYA, GRAY
0578778 09.55 RM-543 INDIA-MH, HINDI, BLUE
0578782 09.55 RM-543 INDIA-MH, GUJAR, BLUE
0578783 09.55 RM-543 INDIA-MI, PUNJA, BLUE
0578787 09.55 RM-543 INDIA-MK, MALAY, BLUE
0578789 09.55 RM-543 INDIA-MK, KANNAD, GLUE
0578790 09.55 RM-543 INDIA-MK, TAMIL, BLUE
0578806 09.55 RM-543 INDIA-MK, TELUG, BLUE
0578838 09.55 RM-543 INDIA-MK, BENGA, BLUE
0578840 09.55 RM-543 INDIA-ML, ORIYA, BLUE
0579392 09.55 RM-543 China-QA, Stroke, BLUE
0579393 09.55 RM-543 China-QB, Stroke, BLUE
0579394 09.55 RM-543 China-QC, BOPOMOFO, BLUE
0579395 09.55 RM-543 China-QA, Stroke, GRAY
0579396 09.55 RM-543 China-QB, Stroke, GRAY
0579397 09.55 RM-543 China-QC, BOPOMOFO, GRAY
0579482 09.55 RM-543 SEAP-MR, Latin, BLUE
0579483 09.55 RM-543 SEAP-MR, SINHA, BLUE
0579484 09.55 RM-543 SEAP-MS, BENGA, BLUE
0579485 09.55 RM-543 SEAP-S, Stroke, BLUE
0579486 09.55 RM-543 SEAP-T AU, Latin, BLUE
0579487 09.55 RM-543 SEAP-T NZ, Latin, BLUE
0579488 09.55 RM-543 SEAP-T PH, Latin, BLUE
0579489 09.55 RM-543 SEAP-U, Thai, BLUE
0579490 09.55 RM-543 SEAP-V, Stroke, BLUE
0579491 09.55 RM-543 SEAP-VC, Khmer, BLUE
0579492 09.55 RM-543 SEAP-X, Stroke, BLUE
0579569 09.55 RM-543 SEAP_MR_GRAY_LATIN_NEPAL
0579570 09.55 RM-543 SEAP_MR_GRAY_SINHALE_SRI
0579571 09.55 RM-543 SEAP_MS_GRAY_BENGA_BANGALA
0579572 09.55 RM-543 SEAP_S_GRAY_STROKE_SINGAP
0579573 09.55 RM-543 SEAP_T_AU_GRAY_LATIN_AUSTRA
0579574 09.55 RM-543 SEAP_T_NZ_GRAY_LATIN_NEWZEA
0579575 09.55 RM-543 SEAP_T_PH_GRAY_LATIN_PHILIPP
0579576 09.55 RM-543 SEAP_U_GRAY_THAI_THAILAND
0579577 09.55 RM-543 SEAP_V_GRAY_STROKE_VIETNAM
0579578 09.55 RM-543 SEAP_VC_GRAY_KHMER_CAMBODIA
0579579 09.55 RM-543 SEAP_X_GRAY_STROKE_INDONE
0581443 09.55 RM-543 SEAP-S Light SWAP, Stroke, BLUE
0581444 09.55 RM-543 SEAP-T PH Light SWAP, Latin, BLACK
0588575 09.55 RM-543 CHINA_QA_BLACK_STROKE_CHINA-NB
0588576 09.55 RM-543 CHINA_QB_BLACK_STROKE_HK-NB
0588577 09.55 RM-543 CHINA_QC_BLACK_BOPOMOFO_TW
0588967 09.55 RM-543 CTR CHINA QA GRAY STROKE CHINA NB
0588968 09.55 RM-543 CTR CHINA QB GRAY STROKE HK NB
0588969 09.55 RM-543 CTR CHINA QC GRAY BOPO TW NB
Redazione