Nascondere le domande di Facebook

05/05/2011

Di recente su Facebook è stata aggiunta la possibilità di realizzare delle domande e permettere agli utenti di votare la risposta preferita, ma non tutti gli utenti gradiscono ritrovarsi in bacheca una miriade di post "inutili". Ecco allora qualche metodo tramite l' uso di plugin gratuiti per nascondere queste notifiche:

Per Firefox esistono sono 2 plugin (Facebook Purity e Feed Filter) che permettono di nascondere dalla home di Facebook applicazioni, spam, domane e altro.

Per Chrome invece è disponibile Facebook Questions Remover che richiede l’installazione di Greasemonkey e Hide Facebook Questions.

 

 

