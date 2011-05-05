Installare Ubuntu su chiavetta usb

Alle volte è molto comodo avere la possibilità di installare Ubuntu da una chiavetta usb se per caso non abbiamo il lettore cd o abbiamo dei problemi.



Requisiti:

-Linux Live Usb Creator

-ISO di Linux Ubuntu 10.10

-Chiavetta usb minimo 2GB



Istruzioni:

Installiamo il programma Linux Live Usb Creator e indichiamoli la chiavetta usb da 2gb precedentemente inserita.

Successivamente scegliete la ISO scaricata e attendete la creazione del file.

Tutto qua, al termine avete Linux Ubuntu installato sulla chiavetta usb.





