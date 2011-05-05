Loading...

Installare Ubuntu su chiavetta usb

Redazione Avatar

di Redazione

05/05/2011

Alle volte è molto comodo avere la possibilità di installare Ubuntu da una chiavetta usb se per caso non abbiamo il lettore cd o abbiamo dei problemi.

Requisiti:
-Linux Live Usb Creator
-ISO di Linux Ubuntu 10.10
-Chiavetta usb minimo 2GB

Istruzioni:
Installiamo il programma Linux Live Usb Creator e indichiamoli la chiavetta usb da 2gb precedentemente inserita.
Successivamente scegliete la ISO scaricata e attendete la creazione del file.
Tutto qua, al termine avete Linux Ubuntu installato sulla chiavetta usb.


