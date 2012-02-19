MyAssistant è l'ultimo miglioramento della comunità di evasione Siri

Nelle due settimane brevi poiché l'iPhone 4S ha ricevuto prima la sua uscita pubblica, abbiamo già visto numerosi dispositivi che estendono le capacità di Siri. Siri Toggles vi permette di aprire applicazioni e cambiare impostazioni di sistema, mentre Assistant Extensions può condurre alla fine a un ospite di dispositivi e miglioramenti. Questa settimana in cui non c' è stato dato ancora appena un altro Siri divertente in Cydia, esso può essere ancora il migliore . My Assistant è un'applicazione di 99 centesimi nel BigBoss repo che aggiunge una tonnellata di adattamenti all'assistente virtuale. La caratteristica più grande qui può essere l'integrazione con Activator, l'applicazione che vi permette di scegliere un metodo di attivazione pressappoco per qualsiasi compito. Quando combinato con Siri, questo significa che quasi qualsiasi funzione di sistema sul vostro iPhone 4S può essere eseguita con la vostra voce.Oltre alle funzioni di Activator, il My Assistant aggiunge molte capacità. Nelle due settimane brevi poiché l'iPhone 4S ha ricevuto prima la sua uscita pubblica, abbiamo già visto numerosi dispositivi che estendono le capacità di Siri.vi permette di aprire applicazioni e cambiare impostazioni di sistema, mentrepuò condurre alla fine a un ospite di dispositivi e miglioramenti. Questa settimana in cui non c' è stato dato ancora appena un altro Siri divertente in Cydia, esso può essere ancora il migliore .è un'applicazione di 99 centesimi nel BigBoss repo che aggiunge una tonnellata di adattamenti all'assistente virtuale. La caratteristica più grande qui può essere, l'applicazione che vi permette di scegliere un metodo di attivazione pressappoco per qualsiasi compito. Quando combinato con Siri, questo significa che quasi qualsiasi funzione di sistema sul vostro iPhone 4S può essere eseguita con la vostra voce.Oltre alle funzioni di Activator, il My Assistant aggiunge molte capacità.

L'esigenza di spezzare una fotografia all'unanimità ordina? Controllo. Sentitevi come ottenere le liriche della canzone che state ascoltando? Controllo. Decidete che voi cosa altro volete su un po' di memoria, e non sapete che piacere è alzare il vostro telefono?Controllate (finché fate anche installare un'applicazione chiamata MemoryTap.) Il My Assistant aggiunge anche alcune funzioni quelli non sono particolarmente pratici, ma quello potrebbe aggiungere divertimento e piacere estetico. Vi permette di adattare l'immagine di sfondo di Siri, e vi permette di creare combinazioni di domanda/ risposta personalizzate per Siri. Siate preparati per il diluvio di parodie YouTube Siri che questo produrrà indubbiamente. Sebbene è comprensibile perché Apple non permette alle impostazioni di sistema di cambiare Siri, i geeks possono apprezzare l'adattamento più grande che alcuni di questi miglioramenti di evasione iniziali forniscono. Ancora più applicazioni Cydia Siri collegate e impressionanti verranno probabilmente più tardi, ma nel frattempo, My Assistant è un grande inizio.