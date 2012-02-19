Il primo Blackberry London che mostra le immagini perse
di Redazione
19/02/2012
La carta stradale di RIM del 2012 è stata persa a quanto si dice recentemente, e non ha guardato come stava perarrivare un'inondazione di hardware attraente fluendo fuori dalla Waterloo. Naturalmente, nessuno aveva visto uno qualunque dei ricevitori non rilasciati finora della società in effetti. Non finora: è il BlackBerry London che è stato dipinto in una diapositiva di presentazione persa. Il telefono guarda come un telefono digitale Android sul mercato con il suo telaio nero piatto e angoli arrotondati. London ha perso presumibilmente prima come un'unità fittizia, sebbene quella versione ostenta una faccia di argento con angoli nettamente angolati come la Progettazione Porsche BlackBerry.Quando si lancerà - possibilmente più tardi in questo anno - il BlackBerry London caratterizzerà il BlackBerry 10. Come il primo smartphone QNX azionato di RIM, ha buon senso che London prenda alcune imbeccate di progettazione dal BlackBerry PlayBook.
Sto per supporre che il telefono coricandosi è anche London, sebbene c'è un problema di prospettiva o i progettisti dimenticati per fare schioccare il pezzo del telefono che dovrebbe stare perseverando dopo il retro dell'unità, sta alzandosi. Altrimenti, c'è anche un secondo telefono, molto più forte nell'immagine. Così, che dire dell'hardware BlackBerry London? Il mulino di rumore dichiara che RIM sta guardando entrambi la piattaforma TI OMAP5 così come Qualcomm si sbriga. C'è anche una rivestimento anteriore della macchina fotografica sull'immagine della diapositiva, ma questo è ancora solo uno perso, attualmente. Le cose potrebbero cambiare drasticamente per il tempo in cui questo telefono colpisce ripiani di vendita al dettaglio, e potrebbe tutto essere giù per quello che il nuovo CEO di RIM considera un dispositivo "perfetto" che è effettivamente pronto nella vendita.
Articolo Precedente
MyAssistant è l'ultimo miglioramento della comunità di evasione Siri
Articolo Successivo
Le cuffie Smart confondono sinistra e destra come una cosa del passato
Redazione