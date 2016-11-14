Home Smartphone e Tablet Moto Z Play, l’Android che cambia pelle con i Moto Mods

di Redazione 14/11/2016

Moto Z Play è lo smartphone Android che grazie ai Moto Mods si trasforma a vostro piacimento. Macitynet sta testando Moto Z Play, lo smartphone che posteriormente, in basso, presenta sedici contatti magnetici (pin) che servono per “attrarre” i Mods per creare la magia della trasformazione. Una novità assoluta questa per uno smartphone Android. Moto Z Play somiglia molto, almeno nella parte anteriore, al Moto G4 Plus. Ha un design elegante, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali così performante e reattivo da sbloccare il dispositivo con il semplice sfioramento delle dita anche quando è in stand by. In breve non c’è bisogno di accendere prima lo schermo. Le dimensioni sono generose: 156.4 x 76.4 x 7 mm per un peso di circa 160 grammi. Lo smartphone è unibody e fornito con una back cover di plastica, che serve a coprire i pin posteriori quando non è presente un MotoMods. Il display è da 5,5 pollici con risoluzione FullHD e tecnologia Super AMOLED. Il sistema operativo è Android 6.0.1 stock supportato dal Chipset Qualcomm Snapdragon 625, CPU Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53, e dalla GPU Adreno 506. La memoria integrata è da 32 GB espandibili tramite MicroSD, mostra una fotocamera da16 MP sulla parte posteriore e una anteriore da 5 MP che integra un Flash LED per scattare selfie anche al buio. Ciò che più caratterizza il Moto Z Play sono i MotoMods, gli hardware aggiuntivi, di add-on, che si attaccano letteralmente nella parte posteriore dello smartphone. Con il Mods Moto Insta-Share Projector, il telefono si trasforma in un mini proiettore dalle grandi capacità. Con JBL SoundBoost si ha a disposizione un altoparlante molto più potente di quello in dotazione al terminale. Infine con Incipio offGRIDtm Power Pack, si ha a disposizione una batteria supplementare per aumentare l’autonomia dello smartphone.

