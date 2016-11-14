Home Smartphone e Tablet Huawei Mate 9 Porsche Design, bello e possibile. Ecco perché

di Redazione 14/11/2016

I creatori dell'edizione limitata dello smartphone Huawei spiegano perché il Mate 9 Porsche Design è uno smartphone esteticamente molto bello e possibile nel prezzo. Roland Heiler, Chief Design Officer di Porsche Design e Joon-Suh-Kim, Chief Design Officer del Consumer Business Group di Huawei intervistati a Monaco di Baviera da Androidcentral, hanno svelato alcune curiosità sul Mate 9 Porsche Design di Huawei. Huawei ha presentato qualche giorno fa proprio a Monaco di Baviera sia Huawei Mate 9 che Huawei Mate 9 Porsche Design, due dispositivi che fanno molto parlare di loro per la tecnologia avanzata che li caratterizza e per l’eleganza del design. Per realizzare Huawei Mate 9 Porsche Design ci sono voluti tre anni di collaborazione fra il colosso cinese e Porsche Design. Il tutto, dunque è iniziato nel 2013 quando Porche Design era impegnata con BlackBerry per la creazione del P’9983 Graphite. Tre anni sono tanti? Vero, se si vede il dispositivo però, si capisce anche perché. Sia Huawei che l’azienda tedesca non volevano solo un telefono con il marchio “Porche": volevano il massimo. Il prodotto finito, infatti, parla di una cura maniacale del particolare, di dimensioni ottimali pensate per soddisfare un pubblico unisex, di design unico e raffinato. Tutto è stato studiato alla perfezione, dalle linee continue e lato posteriore che rispecchia il profilo del display, alla cover posteriore realizzata in alluminio anodizzato nero che brilla solo agli spigoli per dare quel po’ di luce che rende lo smartphone ancora più elegante. Joon-Suh Kim ricorda che Huawei Mate 9 Porsche Design è destinato a un pubblico che “cerca il meglio della tecnologia abbinata a un design unico e di altissima qualità”, per questo il pezzo è un po’ più alto. In Italia Huawei Mate 9 Porsche Design arriverà nel 2017 e, nella colorazione grafite, sarà venduto al prezzo di 1395 euro. E a quanti lo ritengono un po’ caro, ricordiamo che si tratta dell’edizione limitata di un piccolo gioiello tecnologico.

