Microsoft Windows 10 patch di aggiornamento rilasciata martedì

Una nuova patch di aggiornamento per la release Microsoft Windows 10 rilasciata nella giornata di martedì.

Microsoft ultimamente ha rilasciato tutta una serie di nuovi aggiornamenti cumulativi per le versioni supportate di Windows 10 come parte della patch di martedì di questo mese. L’azienda ha rilasciato aggiornamenti per Windows 10 versione 1803, versione 1709, versione 1703, versione 1607 e la versione iniziale di Windows 10.

Poiché si tratta di aggiornamenti cumulativi, includono solo correzioni minori e diverse patch di sicurezza, quindi non c’è nulla di particolarmente interessante per l’utente. Anche gli aggiornamenti non sono enormi, probabilmente perchè la stessa Microsoft ha rilasciato due serie di patch il mese scorso. Questa è una tendenza abbastanza nuova per la Microsoft che rilascia il primo set di aggiornamenti con “Patch Tuesday“, seguito da un successivo set di aggiornamenti circa 2 settimane dopo.

Ad ogni modo, quì è possibile leggere il log delle modifiche per l’ultima versione di Windows 10 – versione 1803 – che ha ottenuto l’aggiornamento KB4457128 :

Fornisce protezione contro una vulnerabilità di Specter Variant 2 ( CVE-2017-5715 ) per dispositivi ARM64.

Risolve un problema che causa l’utilizzo eccessivo della CPU del servizio PCA (Program Compatibility Assistant). Ciò si verifica quando la concorrenza di due thread di monitoraggio ARP (add-on e remove program) simultanei non viene gestita correttamente.

Aggiornamenti di sicurezza per Internet Explorer, Microsoft Edge, motore di scripting Microsoft, componente grafica Microsoft, supporto Windows, shell Windows, Hyper-V Windows, networking datacenter di Windows, virtualizzazione e kernel di Windows, Windows Linux, kernel di Windows, motore di database Microsoft JET, MSXML di Windows e Windows Server.

Qui invece si possono trovare il registro delle modifiche per la versione 1709 , qui la versione 1703 , la versione 1607 e la versione originale di Windows 10. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili tramite Windows Update.

fonte@thurrott.com