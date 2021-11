Microsoft fa ammenda e conferma: il 2022 sarà l’anno di Windows 11?

La Microsoft punta principalmente a clienti professionisti per il nuovo sistema operativo riveduto e corretto.

A seguito del rilascio della versione 1.0 di Windows App SDK pochi giorni fa, i membri del team Microsoft hanno organizzato un grande AUA ( Ask Us Anything) sul subreddit dedicato a Windows 11 .

Durante questa sessione alcuni utenti non hanno mancato di lamentarsi delle prestazioni, se non catastrofiche, quantomeno miste sul nuovo OS di Microsoft.

Il team ha riconosciuto le critiche prima però di spiegare che l’anno 2022 sarà dedicato a un miglioramento generale delle prestazioni.

“Le prestazioni saranno il nostro obiettivo principale per il 2022. Gran parte del nostro lavoro sarà correlato alle prestazioni di avvio/lancio [….] La maggior parte degli elementi dell’interfaccia utente vengono già visualizzati abbastanza rapidamente, ma può essere interessante vedere se non ci sono alcuni elementi specifici che potremmo esplorare […] Internamente, oltre a concentrare parte del nostro tempo sulle prestazioni nel 2022, abbiamo formato un team per gestire questo subreddit in un modo più olistico.”

Nel complesso se attualmente vengono riscontrati problemi di prestazioni sotto Windows 11, non c’è che attendere il rilascio dell’aggiornamento 22H2.

Fonte: Neowin / Foto@Flickr