Microsoft annuncia nuovi dispositivi per mercoledì

Mercoledì 22 settembre, Microsoft terrà una conferenza che vedrà il lancio di una vasta gamma di nuovi dispositivi insieme a Surface Pro 8, Surface Book 4 e altri prodotti a marchio Surface.

Secondo il sito Web “digital trend“, una nuova serie di documenti FCC individuati da Windows Central confermano l’aggiunta di due funzionalità mancanti dal Duo originale, 5G e NFC, e i documenti suggeriscono anche l’aggiunta del supporto per la ricarica wireless e ultra- banda larga per il monitoraggio degli accessori come la condivisione ravvicinata, come nel caso di altri documenti FCC per i prodotti pre-release, i dettagli sono scarsi e non è chiaro se Duo 2 supporterà la ricarica Qi, ad esempio.

Tuttavia, Windows Central ipotizza che Duo potrebbe supportare una qualche forma di ricarica wireless inversa per Surface Pen, osservando che la bobina di ricarica wireless Qi potrebbe essere troppo grande per adattarsi a un dispositivo come Duo senza problemi di udito o essere irragionevolmente spesso.