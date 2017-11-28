Fin dai primi anni di scuola ci insegnano il ciclo naturale dell’acqua ed in particolar modo come si forma la pioggia. Il ciclo dell'acqua è uno dei cicli vitali del sistema Terra ovvero la successione dei fenomeni di flusso e circolazione dell'acqua all'interno dell'idrosfera con i suoi cambiamenti di stato fisico(liquida, aeriforme e solida) ovvero ai continui scambi di massa idrica tra atmosfera e crosta terrestre attraverso le acque superficiali, le acque sotterranee e gli organismi. Come ci hanno ripetuto fino allo sfinimento, non c'è un inizio o una fine nel ciclo idrologico: le molecole d'acqua si muovono in continuazione tra differenti compartimenti, o riserve, dell'idrosfera terrestre mediante processi fisici. L'acqua evapora dagli oceani, forma le nuvole dalle quali l'acqua torna alla terra. Non è detto, tuttavia, che l'acqua segua il ciclo nell'ordine: prima di raggiungere gli oceani l'acqua può evaporare, condensare, precipitare e scorrere molte volte. Eppure, in Italia ma in generale in tutto il mondo, è sempre più emergenza siccità. L'Italia ad esempio si è lasciata alle spalle un ottobre di siccità record. Quello del 2017 è stato, infatti, l'ottobre più secco da almeno 70 anni, cioè da quando vengono raccolti dati sulle precipitazioni relative all'intero Paese. Non si può escludere, quindi, che quello appena trascorso sia stato addirittura l'ottobre più siccitoso degli ultimi 200 anni. E le previsioni per il prossimo futuro non sono affatto rosee. Un recente studio del National Center for Atmospheric Research americano sostiene infatti che la siccità è proprio la minaccia peggiore, e forse la più concreta che incombe su tutti noi.

Meteo i razzi saranno in grado di provocare la pioggia