All'inizio della nascita dell'iPhone, la scelta era piuttosto limitata, nella migliore delle ipotesi, potevi selezionare un colore e scegliere la quantità di spazio che desideravi. Ma con le versioni successive la Apple ha iniziato lentamente a diversificare la sua linea di iPhone su tutti i fronti. Dai nuovi fattori di forma ai nuovi colori, il numero di opzioni per l'iPhone disponibili per gli utenti è aumentato notevolmente negli ultimi anni. Nel 2017, Apple ha smosso il mercato con l'uscita di iPhone X, il primo iPhone OLED dell'azienda e il primo iPhone a eliminare il pulsante home.

iPhone X dettagli svelano un nuovo successore