iPhone X dettagli svelano un nuovo successore
di Redazione
07/12/2017
All'inizio della nascita dell'iPhone, la scelta era piuttosto limitata, nella migliore delle ipotesi, potevi selezionare un colore e scegliere la quantità di spazio che desideravi. Ma con le versioni successive la Apple ha iniziato lentamente a diversificare la sua linea di iPhone su tutti i fronti. Dai nuovi fattori di forma ai nuovi colori, il numero di opzioni per l'iPhone disponibili per gli utenti è aumentato notevolmente negli ultimi anni. Nel 2017, Apple ha smosso il mercato con l'uscita di iPhone X, il primo iPhone OLED dell'azienda e il primo iPhone a eliminare il pulsante home.
iPhone X dettagli svelano un nuovo successoreGuardando al 2018, la linea di iPhone di Apple sarà veramente molto variegata. Secondo un nuovo rapporto di Nikkei , Apple il prossimo anno presenterà tre nuovi modelli di iPhone. Due di questi modelli sono dotati di display OLED da 5,8 e 6,3 pollici, Il terzo nuovo modello di iPhone sarà caratterizzato da un display LCD da 6,1 pollici e una parte posteriore in metallo. Vale la pena notare che il rapporto Nikkei si allinea con una precedente nota di ricerca di Ming-Chi Kuo, in gran parte considerato l'analista Apple più preciso in assoluto. C'è una leggera discrepanza, tuttavia, che vale la pena sottolineare. Mentre Kuo crede che un iPhone LCD da 6,1 pollici sia nei progetti Apple, ci si aspetta però che il modello più grande di iPhone X con display OLED sia dotato di un display da 6,5 pollici, non di un display da 6,3 pollici. Qualunque siano le dimensioni finali, la nota di ricerca di Kuo del mese scorso conferma che il dispositivo sarà probabilmente chiamato iPhone X Plus. Un punto non menzionato da Nikkei , e praticamente confermato da Kuo in una precedente nota, è che il già citato modello di iPhone LCD da 6,1 pollici sarà caratterizzato da un display senza bordi. In altre parole è possibile che ogni nuovo modello di iPhone che vedremo il prossimo anno abbandonerà completamente Touch ID a favore di Face ID. Ovviamente, l'iPhone 8 e l'iPhone 8 Plus - e forse la versione iPhone SE - saranno disponibili per gli utenti che sono alla ricerca di un dispositivo più "avvicinabile" alle "richieste" del portafoglio o che non vogliono separarsi dal pulsante Home. Se la valutazione di Kuo si rivela accurata, questo sarà il mercato della linea iPhone di Apple del prossimo anno. [email protected]
